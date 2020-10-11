هذا ما جرى خلال محاكمة هيا الشعيبي في قضية نشر الفيديو الإباحي على حسابها في “سناب شات”

أفادت حسابات تُعنى بأخبار الفن والمشاهير أنّ النيابة العامة الكويتية قررت استمرار حبس الفنانة هيا الشعيبي حتى يوم غد الإثنين على ذمة التحقيق في قضية نشر فيديو إباحي على حسابها في سناب شات.

ويتعلّق الأمر بفيديو مُخلّ انتشر قبل أيام على حساب الفنانة الكويتية في سناب شات وأثار ضجة واسعة قبل إعلان الأمن الكويتي توقيف الفنانة .

ويُظهر المقطع رجلا يمسك عضوه الذكري وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر، فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه.

وأكدت هيا الشعيبي أنّ حسابها الرسمي على “سناب شات” تعرض للاختراق.

من جهته، خرج “ثامر”، شقيق الفنانة هيا الشعيبي بمقطع فيديو يبكي فيه ما حدث لشقيقته .

وقال إن “هيا” بخير وأمورها طيبّة، متوجها بالشكر لكل الناس الذین ساندوا شقيقته.

أمّا الفنان والإعلامي الكويتي عبدالله الطليحي فقال إن “هيا” لم تتعمد نشر الفيديو الإباحي على حسابها في سناب شات.

وأضاف “الطليحي” أن هيا كانت تريد ارسال المقطع الإباحي الى صديقاتها، لكنّها نشرته في “ستوري” حسابها بالخطأ، وبعد 3 دقائق حذفته نتيجة اتصال زوجها وأقاربها بها بعدما شاهدوا المقطع .

ودافع “الطليحي” عن هيا الشعيبي قائلاً إنه ليس من حقّ أحد ان يسأل لماذا تُرسل الفنانة فيديو كهذا النوع لصديقاتها .

لكنّه قال إنّ هيا أخطأت حينما نشرت الفيديو الإباحي في الـ”ستوري”.

وفيما يتعلّق بما نُشر أنّ هيا قالت في التحقيقات إن من نشر الفيديو هاكرز سعودي اخترق حسابها، فقد نفى “الطليحي” هذه الرواية، وقال إنه متأكد من معلوماته .

وأضاف “الطليحي” أن احتجاز هيا اجراء قانوني .

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