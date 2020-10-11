مهند بتار يكتب: مُخرَجات المؤتمر التأسيسي للحركة الصهيوعربية

وكالات // بإدارة كل من الأستاذ عبدالرحمن الراشد (السعودية) ، الدكتور تركي الحمد (السعودية) ، الأمير بندر بن سلطان (السعودية) ، الأستاذ حمد المزروعي (الإمارات) ، الدكتور أنور قرقاش (الإمارات) ، الفريق ضاحي خلفان (الإمارات) ، الشيخ خالد بن أحمد (البحرين) ، عقدت الحركة الصهيوعربية خلف أبواب موصدة مؤتمرها التأسيسي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وقد تخلل المؤتمر مناقشة الجوانب التنظيمية والآيديولوجية والسياسية والإعلامية والمالية للحركة ، وبعد عدة جلساتٍ تواصلت لمدة يومين متتاليين ، خرج المؤتمرون ببيانٍ صحفيّ ، فيما يلي نصّه :

بعد الإتكال على المُلهِم (بنيامين نتنياهو) ، واسترشاداً بأفكار القائد المؤسس (ثيودور هرتزل) ، عقدت الحركة الصهيوعربية بتاريخ (9- 10- 2020) مؤتمرها التأسيسي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ، وفي أجواءٍ ديمقراطيةٍ مثاليةٍ تعكس روح التفاعل الخلاق بين القيادة الرشيدة والقاعدة الملتزِمة شهدَ المؤتمر العديد من جولات العصف الفكري الجماعي التي خلصت إلى التوافق على البنود التالية :

أولاً ـ أجمع المؤتمِرون على أن الحركة الصهيوعربية هي وليدة شرعية للمنظمة الصهيونية العالمية .

ثانياً ـ عطفاً على البند (أولاً) تتبنى الحركة الصهيوعربية (بأثر رجعي) جميع القرارات والتوصيات التي اتخذتها المنظمة الصهيونية العالمية الحديثة منذ انعقاد مؤتمرها الأول في مدينة بازل السويسرية (1897) .

ثالثاً ـ أجمع المؤتمرون على حق إسرائيل في الوجود كدولة خالصة لشعب الله المختار ، وإن حدودها هي الحدود التي ترسمها مصالح الأمن القومي الإسرائيلي .

رابعاً ـ أجمع المؤتمرون على أن دولة إسرائيل هي حليف إستراتيجي عضوي ومصيري لدولهم .

خامساً ـ تعهد المؤتمرون على السعي بشتى الطرق والوسائل لضم دولة إسرائيل إلى جامعة الدول العربية .

سادساً ـ يرى المؤتمرون أن ما تسمى (القضية الفلسطينية) ليست قضية عربية بقدر ما هي مشكلة الفلسطينيين لوحدهم .

سابعاً ـ أجمع المؤتمرون على تحميل الفلسطينيين نتائج رفضهم المتكرر لمشاريع السلام الإسرائيلية العادلة على مدى العقود السبعة الماضية .

ثامناً ـ يرى المؤتمرون في مشروع (صفقة القرن) فرصة مثالية (قد تكون الأخيرة) للفلسطينيين لكي ينخرطوا في السلام مع إسرائيل .

تاسعاً ـ يشجّع المؤتمرون كل الدول العربية والإسلامية على الإحتذاء بالنموذجين الإماراتي والبحريني للوصول إلى سلامٍ حقيقيّ وفعّالٍ ومستدامٍ مع دولة إسرائيل .

عاشراً ـ سيعمل المؤتمرون بلا هوادة على تصنيع قيادة فلسطينية جديدة بدلاً من تلك القيادة القائمة حالياً بعد أن ثبت فشلها في الإستجابة لمتطلبات السلام العادل .

حادي عشر ـ سيقوم المؤتمرون بتنقيح التراث الإسلامي (وبما يشمل نصوصه المقدسة) من كلّ المُفترَيات على بني إسرائيل .

هذا ، وفي ختام جلسات المؤتمر أعلن منظموه عن قائمة أعضاء أول أمانة عامة مُنتخَبة للحركة الصهيوعربية ، وقد جاءت كالتالي :

1 ـ السيد عبدالفتاح السيسي ، الأمين العام (الفخري) للحركة الصهيوعربية (بالإجماع) .

2 ـ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، الأمين العام التنفيذي للحركة للصهيوعربية (بالتزكية).

3 ـ الدكتور أنور قرقاش ، نائب الأمين العام للشؤون السياسية .

4 ـ الأستاذ عبدالرحمن الراشد ، نائب الأمين العام للشؤون الإعلامية والتعبوية الجماهيرية .

5 ـ الدكتور تركي الحمد ، نائب الأمين العام للشؤون الفكرية والثقافية .

6 ـ الأمير بندر بن سلطان ، نائب الأمين العام للشؤون الأمنية والإستخبارية .

7 ـ الشيخ خالد بن أحمد ، نائب الأمين العام للشؤون الإقتصادية والمالية .

8 ـ الفريق ضاحي خلفان ، نائب الأمين العام للشؤون العسكرية .

9 ـ الأستاذ حمد المزروعي ، الناطق الرسمي بإسم الأمانة العامة للحركة الصهيوعربية .

إنتهى

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