“شاهد” ممثلة لبنانية تظهر عارية وتثير موجة غضب واسعة.. بررت فعلتها بأن هدفها نبيل و”نيتها خير”!
أثارت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان، جدلاً واسعاً بنشرها صورة جريئة جداً، ظهرت خلالها شبه عارية، وذلك لنشر التوعية حول الأمراض النفسية.
سارة ظهرت في الصورة التي نشرتها عبر “انستجرام” ورصدتها “وطن“، وهي عارية ومستلقية على بطنها، وحولها الكثير من العقاقير الطبية المنثورة على الأرض.
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Perseverance @saraabikanaanofficial Perseverance cultivates a sense of purposefulness: It can build resilience against mental health problems and it can reduce current levels of those problems. Research suggests that people can improve their mental health by raising or maintaining high levels of resilience and optimism. Aspiring toward personal and career goals can make people feel like their lives have meaning. #𝐳𝐨𝐨𝐦𝐢𝐧𝐭𝐨𝐲𝐨𝐮𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐡𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 #𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐡𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 #𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐡𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲2020 @ideatemediafactory @theinnerspaceme Art direction by @maria_maalouf Photography by @larazankoul With the collaboration of @bouchraconsultancy @ceeceekaram @healthyliciousbysara @ingridbawab @instakikagram @matteoelkhodr @maysars @mikepoladian @nouriflayhan @noursarieddine @pierrerabbat @humanagementme @tarekmoukaddem @youmnanaufal Photo Editor: @Elie_badr80 SFX: @elie.khater
وعلقت سارة على الصورة قائلة: “المثابرة تزرع الشعور بأن يكون لديك هدفاً في الحياة ومقاومة ضد المشاكل النفسية ويمكن أن تقلل من مستويات الكآبة والاحباط”.
وتابعت باللغة الإنجليزية:” تشير الأبحاث إلى أن الناس يمكنهم تحسين صحتهم النفسية من خلال رفع مستوياتهم في المقاومة والتفاؤل. لذا حين يصل الناس إلى أهدافهم الشخصية أو المهنية قد يشعرون بأن حياتهم أصبحت لها معنى ويتخلصون من هذه الأزمة.”
وختمت سارة أبي كنعان كلامها بالتذكير أنه “اليوم العالمي للصحة النفسية”.
وبعد تعرضها لهجوم حاد من قبل متابعيها بسبب إطلالتها الفاضحة بررت سارة لنفسها بالقول إن مشاركتها بهذه الصورة الجريئة كانت بهدف تسليط الضوء على هذه القضية.
وفي سياق آخر، قدمت سارة أبي كنعان أغنية في ذكرى مرور 40 يوماً على كارثة إنفجار مرفأ بيروت. ونشرت فيديو يجمع لقطات من الكارثة. وهي تغني أغنية “What About Us” للمغنية العالمية Pink. بتوزيع موسيقي جديد، مضيفةً إليها مقطعاً باللغة العربية.
@Pink Thank you for blessing us with beautiful song 🖤#EnoughIsenough #Beirut #Lebanon #BeirutExplosion #PrayForLebanon #prayforbeirut pic.twitter.com/5ESHFX3mai
— Sara Abi Kanaan (@saraabikanaan) September 13, 2020
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