أثارت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان، جدلاً واسعاً بنشرها صورة جريئة جداً، ظهرت خلالها شبه عارية، وذلك لنشر التوعية حول الأمراض النفسية.

سارة ظهرت في الصورة التي نشرتها عبر “انستجرام” ورصدتها “وطن“، وهي عارية ومستلقية على بطنها، وحولها الكثير من العقاقير الطبية المنثورة على الأرض.

وعلقت سارة على الصورة قائلة: “المثابرة تزرع الشعور بأن يكون لديك هدفاً في الحياة ومقاومة ضد المشاكل النفسية ويمكن أن تقلل من مستويات الكآبة والاحباط”.

وتابعت باللغة الإنجليزية:” تشير الأبحاث إلى أن الناس يمكنهم تحسين صحتهم النفسية من خلال رفع مستوياتهم في المقاومة والتفاؤل. لذا حين يصل الناس إلى أهدافهم الشخصية أو المهنية قد يشعرون بأن حياتهم أصبحت لها معنى ويتخلصون من هذه الأزمة.”

وختمت سارة أبي كنعان كلامها بالتذكير أنه “اليوم العالمي للصحة النفسية”.

وبعد تعرضها لهجوم حاد من قبل متابعيها بسبب إطلالتها الفاضحة بررت سارة لنفسها بالقول إن مشاركتها بهذه الصورة الجريئة كانت بهدف تسليط الضوء على هذه القضية.

وفي سياق آخر، قدمت سارة أبي كنعان أغنية في ذكرى مرور 40 يوماً على كارثة إنفجار مرفأ بيروت. ونشرت فيديو يجمع لقطات من الكارثة. وهي تغني أغنية “What About Us” للمغنية العالمية Pink. بتوزيع موسيقي جديد، مضيفةً إليها مقطعاً باللغة العربية.

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