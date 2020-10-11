“شاهد” ما فعله أحد أفراد العائلة الحاكمة بالإمارات مع مطرب إسرائيلي شهير في منزله “وإكرام الضيف واجب”

نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لوزارة خارجية الاحتلال بتويتر، صورا أظهرت المطرب الإسرائيلي الشهير عومير أدام في منزل أحد أفراد العائلة الحاكمة بالإمارات، بعدما وجه دعوة لـ”أدام” لزيارة الإمارات واستجاب لها بالتزامن مع اتفاق التطبيع الخياني.

المطرب الإسرائيلي الشهير عومير أدام يزور الإمارات ويقول: "الشعب الإماراتي شعب رائع يحب شعب إسرائيل. تتميز الإمارات

بفرح ومحبة الناس وتمثل الأمل بمستقبل أفضل بدون حروب وبدون إرهاب" 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/2zVRZV3fat — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 10, 2020

وشارك عومير أدام باحتفالات عيد “البهجة” اليهودي، في إمارة دبي، وعيد البهجة هو عيد يهودي بدأ الاحتفال به في 3 أكتوبر واستمر أسبوعا حتى أمس السبت، ومن بين أسمائه “العرش” و”المظلة”.

المطرب الإسرائيلي الشهير عومير أدام يزور دبي ويشارك في احتفالات عيد بهجة التوراة مع الجالية اليهودية. وسبق أن بعث المطرب الإسرائيلي رسالة إلى قادة الإمارات، شكرهم فيها على مساعدتهم للجالية اليهودية. pic.twitter.com/GaoaB2NFys — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 10, 2020

وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، قالت عبر صفحتها الرسمية بتويتر وفق ما رصدت (وطن) إن المطرب الإسرائيلي عومير أدام يزور الإمارات ويشارك في احتفالات عيد بهجة التوراة مع الجالية اليهودية في دبي”.

بينما ذكرت صفحة أدام بـ”فيسبوك” أنّ “زيارة المطرب الإسرائيلي جاءت بدعوة من الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارات والجالية اليهودية هناك”، مشيرة إلى أنّ أدام أقام في منزل الشيخ حمد.

المغني الإسرائيلي عومير آدام يزور إلى دبي بدعوة من الأمير حمد بن خليفة آل نهيان، ورئيس الجالية اليهودية في الإمارات سولي وولف، كما شارك خلال زيارته باحتفالات الجالية اليهودية في الإمارات pic.twitter.com/m7VRbZ67Ew — وكالة شهاب (@ShehabAgency) October 11, 2020

ونوهت الصفحة إلى أنّ أدام شارك في حفل لإحياء عيد “البهجة” اليهودي داخل كنيس في إمارة دبي.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين في سبتمبر الماضي اتفاقين لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، خلال احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقوبل اتفاقا التطبيع بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات.

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