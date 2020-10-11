“شاهد” ماذا فعل تامر حسني مع معجب اقترب من زوجته وتلصص على صدرها المكشوف خلال حفل راقص!

انفعل الفنان المصري تامر حسني خلال حفل راقص على معجب بالغ في الإقتراب من زوجته بسمة بوسيل ليصوّرها بطريقة أزعجت الفنان.

وتداولت حسابات تهتم بنشر أخبار المشاهير مقطع فيديو يُظهر رقص تامر وزوجته وسط عدد من الفتيات والشبان حيث اقترب من بسمة بوسيل زوجته الفنان معجب ليقول له تامر: “ايه عاوز تصور لوزها ولا ايه؟”.

وحاولت بوسيل تدارك الموقف بالضحك ومحاولة احتضان زوجها الذي بدا عليه الإنزعاج رغم محاولته اخفاء الامر.

وكانت بسمة بوسيل ترقص مرتدية فستاناً أسود اللون مكشوفاً من منطقة الصدر .

واعتبر بعض المعلقين على المقطع أن تامر ربما انفعل على المصوّر بسبب نظراته الى فتحة فستان زوجته.

على صعيدٍ آخر، اندلعت أزمة بين الفنان أحمد السقا وتامر حسني في أعقاب لقاء تلفزيوني كشف فيه “السقا” عن شعوره بالحزن من “تامر”.

وأكد “السقا” أنه فوجئ بطرح ملصق لفيلم “الفلوس” الذي قام ببطولته تامر حسني وعرض قبل عام. ويحتوي على صورته كبطل، على الرغم من كونه شارك كضيف شرف. وهو أمر يضر بالجميع.كما قال

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