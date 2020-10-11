“شاهد” لحظة انهيار شقيق هيا الشعيبي بسبب الفيديو الإباحي وماذا قالت عاملتها المنزلة؟!

خرج “ثامر”، شقيق الفنانة الكويتية هيا الشعيبي المحتجزة لدى الأمن الكويتي بسبب نشر فيديو إباحي على حسابها في “سناب شات”، بمقطع يبكي فيه ما حدث لشقيقته .

وقال إن “هيا” بخير وأمورها طيبّة، متوجها بالشكر لكل الناس الذین ساندوا شقيقته.

وتحدث “ثامر” مع عاملة المنزل الخاصة بشقیقته هیا، والتي یطلقون علیھا اسم “ماما عایشة” وتعمل لديها منذ 30 عاماً.

وقالت “ماما عايشة” إنها عملت لدى هيا 30 سنة ولم ترى منها شيء خطأ.

ونشر “ثامر” مقطع فيديو جمعه بابنة شقيقته هيا، وقال لها: ريحتك ريحة امك”.

وأبدى بعض المعلّقين تعاطف مع ثامر الشعیبي، متمنین لشقیقته هیا آن تخرج من هذه المحنة، فیما رأى آخرون أنھا اخطأت، ویجب أن تعاقب.

ويُظهر المقطع رجلا يمسك عضوه الذكري وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر، فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه.

وأكدت هيا الشعيبي أنّ حسابها الرسمي على “سناب شات” تعرض للاختراق.

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