“شاهد” الفنان السعودي حبيب الحبيب يتورّط بسبب هذا الفيديو .. “راح ورا الشمس”!

أفادت وسائل إعلام سعودية أنه تم إلقاء القبض على الفنان السعودي حبيب الحبيب على خلفية نشره إعلاناً وصف بـ”المضلل”، لإحدى الشركات المالية على الإنترنت .

وطالب الفنان السعودي حبيب الحبيب متابعيه في الإعلان بالإستثمار في الشركة التي بقوم بالدعاية لها بدايةً من مبلغ 100 دولار. إضافة الى متابعة أسعار الأسهم لتحقيق المكاسب.

أنباء عن إلقاء القبض على الفنان حبيب الحبيب بسبب إعلان مضلل لإحدى شركات الاحتيال المالية pic.twitter.com/etAwqzTfoz — فيديوهات سعودية (@saudi_vd) October 11, 2020

واعتبر مغرّدون ان “الحبيب” تورّط كما تورّط مواطنة السعودي منصور الرقيبة الذي اعتزل مواقع التواصل. بسبب موقف مشابه بعد اعلانه عن منتج أورد خلاله معلومات مضللة تسبب له بمشاكل كبيرة.

ولم يصدر حتّى الآن أيّ تعقيب من الجهات الرسمية في السعودية، أو حتى عائلة الفنان حبيب الحبيب على ما نُشر عن إلقاء القبض عليه .

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