تحدي العائلات
تحدي العائلات
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ماتت “الحشمة” في زمن ابن سلمان.. “شاهد” سعودية “وقحة” تصدم داوود الشريان بما تفعله مع الشباب في المولات!

كتب وطن
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أثارت فتاة سعودية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين اعترفت أنها تقوم بالتحرش بالشباب في مولات التسوق بالمملكة، وقالت الفتاة التي كانت مُتسابقة في برنامج “تحدي العائلات” على فضائية MBC، إنها تقوم بـ”الترقيم والمغازلة” في المولات، بجانب التسوق.

 

جاء ذلك حين طرح عليها الإعلامي داوود الشريان سؤالاً قال فيه: “غير التسوق.. إيش ممكن تسوي في المول؟”، لترد عليها قائلة: “الترقيم.. المغازلة”.

 

وارتبك الشريان من إجابتها، وقال لها: “إنتي ناوية توقفين البرنامج”.

 

وأثار المقطع حالة من الجدل بين المغردين على “تويتر”، ورأوا أن الإعلام السعودي يُشجع على فساد المجتمع، ونشر الرذيلة، مُطالبين وزارة الإعلام بوقف برنامج تحدي العائلات والتدخل لعدم عرضه في السعودية، مستنكرين “وقاحة” الفتاة وجرأتها.

 

وليست المرة الأولى التي تنقلب بها قوانين التحرش المعروفة، فمنذ حكم ابن سلمان شهدت المملكة حوادث تحرش من جانب الفتيات للشباب وليس العكس.

 

فقد اتهم مدونون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، عددًا من الفتيات بالتحرش الجنسي بشبان في مكان عام وبحادثة غير معهودة بما يخص حوادث التحرش التي يتورط فيها عادةً الذكور.

 

وكان مقطع فيديو صورته إحدى الفتيات بينما كانت تسير برفقة فتاة أخرى قد أثار ردود فعل واسعة بعدما بدا أن الفتيات يتعرضن لتحرش من قبل عدد من الشبان ظهروا بشكل واضح في التصوير الذي يقول مدونون إنه بالقرب من مجمع تجاري بمدينة جدة.

 

لكن اتهامات التحرش التي بدا أن مصورةً المقطع تريد أن تثبتها ضد الشبان، انتقلت إليها بعد تداول الفيديو على نطاق واسع بين المدونين السعوديين الذين يقول كثير منهم إن الفتاة هي من تحرشت بالشبان كما يظهر في الفيديو.

 

الجدير بالذكر أن برنامج “تحدي العائلات”، هو الصيغة السعودية – العربية من برنامج المسابقات الأميركي العالمي “Family Feud”.

 

وتعتمد فكرة البرنامج على منافسة بين عائلتين تتواجهان في كل حلقة من خلال الإجابة على أسئلة عدة، تتعلّق عموماً بحياتهما اليومية والعائلية والاجتماعية والعملية. تعتمد دقّة الإجابات على نتائج استطلاعات للرأي العام تم إعدادها خصيصاً للبرنامج، وطُرحت على مجموعة عشوائية من الناس تحت إشراف فريق متخصّص.

 

تتألف كل حلقة في برنامج تحدي العائلات من سبعة أسئلة تفصل العائلتين عن الجولة النهائية، التي تتضمّن بدورها خمسة أسئلة، ليتم بعدها تحديد العائلة الفائزة بعد أن تُجمع النقاط التي يجب ألا تقل عن 200 نقطة من أجل الفوز بجائزة مالية قيّمة.

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