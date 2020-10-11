ماتت “الحشمة” في زمن ابن سلمان.. “شاهد” سعودية “وقحة” تصدم داوود الشريان بما تفعله مع الشباب في المولات!

أثارت فتاة سعودية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين اعترفت أنها تقوم بالتحرش بالشباب في مولات التسوق بالمملكة، وقالت الفتاة التي كانت مُتسابقة في برنامج “تحدي العائلات” على فضائية MBC، إنها تقوم بـ”الترقيم والمغازلة” في المولات، بجانب التسوق.

جاء ذلك حين طرح عليها الإعلامي داوود الشريان سؤالاً قال فيه: “غير التسوق.. إيش ممكن تسوي في المول؟”، لترد عليها قائلة: “الترقيم.. المغازلة”.

وارتبك الشريان من إجابتها، وقال لها: “إنتي ناوية توقفين البرنامج”.

أول نظرة على برنامج تحدي العائلات من تقديم داوود الشريان و الذي يعرض الآن😍

pic.twitter.com/Zffjvj3yhJ — GDOSE (@GorgeousDose) October 11, 2020

وأثار المقطع حالة من الجدل بين المغردين على “تويتر”، ورأوا أن الإعلام السعودي يُشجع على فساد المجتمع، ونشر الرذيلة، مُطالبين وزارة الإعلام بوقف برنامج تحدي العائلات والتدخل لعدم عرضه في السعودية، مستنكرين “وقاحة” الفتاة وجرأتها.

ركزو على الثانيه ١٨ !! تقول تروح السوق علشان الترقيم والمغازله امانه هذي اخلاق تنعرض للناس !؟

ولله اعلامنا زباله وقليل حياء

مع التحيه @media_ksa

الشايب العايب انتهى كرته وطلع لنا برنامج تافه مثل وجههه الامرط .#تحدي_العائلات pic.twitter.com/6p953O4HFp — قصـيميـةّ AL.BATOL (@albt00L) October 12, 2020

على قناة إم بي سي وفي برنامج #تحدي_العائلات تجد ماهو اعظم من الانحطاط واحيانا في قمة الرذاله .😐

يسألها: غير التسوق ايش تسوي فالمول ؟المتسابقه:الترقيم والمغازله.😑 #تحدي_العايلات pic.twitter.com/2iKS36ca7N — نايف الرويشد (@ata44ataa) October 12, 2020

#بارتي_مارلين#بعد_منتصف_الليل يسألها عن التسوق في المول ؟

تجاوب علي وقدام اهلها ( الترقيم والمغازلة ) الله يلعن من جمعكم 💦😒 pic.twitter.com/HX8oNQfAQB — ماكس (@_max_911_) October 12, 2020

تقول الترقيم والمغازلة وهي تضحك ! وبكرة تقول الذكور يتحرشون فينا 😑 — D A R K (@faisall2003) October 12, 2020

..الشريان : غير التسوق ايش ممكن تسوين بالمول ؟ ..المتسابقة : الترقيم والمغازلة شكراً أعلامنا لهذه المواضيع والمسابقات التافهة ✋🏼 https://t.co/2BKfp05W1Z — عبدالله العتيبي * 🇸🇦 وطنجي 🇸🇦 * (@Looost_999) October 11, 2020

انا الى الان مصدومة كيف تجرأة وقالت الترقيم والمغازلة على الهواء مباشرة كذا وقدام الناس 😳 — Tota💚🌺 الله يحفظني 🌺💚 من قلبي سلام لوطني (@10t____) October 11, 2020

بداية غير موفقة مع الشريان !

يسئل احد الفتيات ماتفعلين بعد التسوق وتجاوب ارقم الشباب ؟

مالت عليك وعلى برنامجك الذي مثل وجهك ❗️ https://t.co/JqLIKtsrrl — عبدالله العريفي. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦G.2 (@BMW111222333) October 12, 2020

وليست المرة الأولى التي تنقلب بها قوانين التحرش المعروفة، فمنذ حكم ابن سلمان شهدت المملكة حوادث تحرش من جانب الفتيات للشباب وليس العكس.

فقد اتهم مدونون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، عددًا من الفتيات بالتحرش الجنسي بشبان في مكان عام وبحادثة غير معهودة بما يخص حوادث التحرش التي يتورط فيها عادةً الذكور.

وكان مقطع فيديو صورته إحدى الفتيات بينما كانت تسير برفقة فتاة أخرى قد أثار ردود فعل واسعة بعدما بدا أن الفتيات يتعرضن لتحرش من قبل عدد من الشبان ظهروا بشكل واضح في التصوير الذي يقول مدونون إنه بالقرب من مجمع تجاري بمدينة جدة.

لكن اتهامات التحرش التي بدا أن مصورةً المقطع تريد أن تثبتها ضد الشبان، انتقلت إليها بعد تداول الفيديو على نطاق واسع بين المدونين السعوديين الذين يقول كثير منهم إن الفتاة هي من تحرشت بالشبان كما يظهر في الفيديو.

الجدير بالذكر أن برنامج “تحدي العائلات”، هو الصيغة السعودية – العربية من برنامج المسابقات الأميركي العالمي “Family Feud”.

وتعتمد فكرة البرنامج على منافسة بين عائلتين تتواجهان في كل حلقة من خلال الإجابة على أسئلة عدة، تتعلّق عموماً بحياتهما اليومية والعائلية والاجتماعية والعملية. تعتمد دقّة الإجابات على نتائج استطلاعات للرأي العام تم إعدادها خصيصاً للبرنامج، وطُرحت على مجموعة عشوائية من الناس تحت إشراف فريق متخصّص.

تتألف كل حلقة في برنامج تحدي العائلات من سبعة أسئلة تفصل العائلتين عن الجولة النهائية، التي تتضمّن بدورها خمسة أسئلة، ليتم بعدها تحديد العائلة الفائزة بعد أن تُجمع النقاط التي يجب ألا تقل عن 200 نقطة من أجل الفوز بجائزة مالية قيّمة.

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