ترامب أراد تمزيق قميصه عند الخروج من المستشفى ليكشف مفاجأة أسفله ولكن هذا ما حصل!

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تفاصيل فكرة جنونية كان يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذها عند خروجه من المستشفى التي كان يتلقى فيها العلاج من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس الأمريكي فكر في فتح قميصه بقوة، كاشفاً عن قميص مزين بشعار “سوبرمان” أسفله.

وأوضحت الصحيفة، أن ترامب أجرى خلال إقامته في مستشفى “والتر ريد” العسكري. العديد من المكالمات مع أفراد من إدارته مقترحاً الظهور في بادئ الأمر بمظهر الضعيف جسدياً أمام الجمهور. قبل أن يقوم بخطة تمزيق القميص.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في النهاية قرر ترامب العدول عن تنفيذ الفكرة، دون ذكر أسباب.

وفي السياق، قال ترامب، إنه لم يعد مصابا بفيروس كورونا ولا يمثل خطراً كناقل للعدوى، وذلك في ظل استعداداته لاستئناف حملته الانتخابية غدا والعودة إلى التجمعات الكبيرة.

وأوضح ترامب، أن التحاليل أكدت أنه قادر على مواصلة الحملة الانتخابية دون أن يشكل خطرا على الآخرين. وهو ما أكده طبيبه في وقت سابق.

وأضاف ترامب: “لقد اجتزت أعلى اختبار وأعلى المعايير وأنا في حالة جيدة. يبدو أنني محصن ويمكنني الخروج من القبو”.

وأعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي، اليوم الأحد، أن ترامب لم يعد يمثل خطورة كمصدر لنقل فيروس كورونا المستجد للآخرين. وذلك عقب حلول اليوم العاشر على ظهور أعراض إصابته بالفيروس.

وجاء في بيان لطبيب البيت الأبيض، أنه بعد الفحوصات الأخيرة للرئيس الأمريكي “لم يعد يشكل خطورة على الآخرين” كناقل لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن ترامب لم يعد يعاني من الحمى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بجانب أنه حالته باتت في تحسن فيما يخص الأعراض الأخرى.

وكان ترامب قد غادر المستشفى العسكري، مساء الاثنين الماضي، إلى البيت الأبيض. حيث سيواصل التعافي من مرض “كوفيد-19” الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن ترامب خلال إقامته في المستشفى للعلاج من عدوى فيروس كورونا المستجد، قرر الخروج بسيارة الرئاسة والتجول بجوار المستشفى لإلقاء التحية على أنصاره.

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