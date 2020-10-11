سلم جهاز أمن الدولة في الكويت، ثلاثة مقيمين مصريين إلى الإنتربول المصري بعد التنسيق بين السلطات الأمنية في البلدين في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المطلوبين، بتهمة التحريض على الفوضى والدعوة للتظاهر ضد نظام السيسي.

صحيفة “القبس” الكويتية نقلت في هذا الشأن عن مصادر أمنية رفيعة قولها إن المصريين الثلاثة أطلقوا حملة مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “للتحريض على الفوضى والخروج على النظام وحكومة بلادهم.” بحسب قول المصادر.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد اكتمال المعلومات بشأن المتهمين، تم تشكيل فرقة من مباحث أمن الدولة حيث تم إلقاء القبض عليهم بمحافظة الفروانية، وتسليمهم إلى إنتربول بلادهم بعد اكتمال التحقيقات.

وشهدت مصر في 20 سبتمبر مظاهرات رافضة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها الحكومة، ومطالبة برحيل رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، ووقعت اشتباكات في أماكن متفرقة، مما أدى إلى وقوع قتيل واحد على الأقل، واعتقال أكثر من ألف متظاهر.

الجدير بالذكر أن مصر والكويت وقعا مطلع شهر سبتمبر 2019، اتفاقية في مجال التعاون القضائي تشمل تبادل المعلومات، والتنسيق في القضايا واستكمالها بين البلدين.

والعام الماضي، سلمت السلطات الكويتية، العشرات من المنتمين لجماعة “الإخوان المسلمون”، إلى نظيرتها المصرية.

وتعد الكويت واحدة من الدول التي دعمت الانقلاب العسكري في مصر، على الرئيس الراحل “محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب، والمنتمي إلى جماعة “الإخوان”، في يوليو 2013.

ومنذ 20 سبتمبر الماضي، شهدت قرى مصرية تظاهرات تطالب برحيل رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا لقانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص.

وهذه التظاهرات تعتبر موجة ثانية من احتجاجات مماثلة اندلعت في الـ20 من الشهر ذاته عام 2019.

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