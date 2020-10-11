الإمارات في موقف محرج بعد طلب قطر طائرات “اف 35”.. هذا ما قاله مهندس اتفاق التطبيع حتى يضمن العرب بدون أسنان

كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلية، والذي يعتبر مهندس اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن موقف بلاده من بيع طائرات F -35 الأمريكية لقطر، وذلك بعد تقدم الأخيرة بطلب لشرائها.

وقال كوهين، في تصريح صحفي، رصدته “وطن“، إن إسرائيل ستعارض بيع طائرات (F -35) لقطر، على الرغم من الموقف المترنح لإسرائيل من بيع الطائرة للإمارات، وذلك بناء على طلب من أبوظبي قدم لإسرائيل وأمريكا.

وفي السياق، علق الخبير في الشأن الإسرائيلي، صالح النعامي، على تصريحات الوزير الإسرائيلي بالقول: “وزير الاستخبارات الصهيوني إيلي كوهين: سنعارض بيع قطر طائرات إف 35، إسرائيل ترفض حصول أية دولة عربية، بغض النظر عن وتوجهاتها، على سلاح نوعي، إسرائيل معنية بالعرب بدون أسنان حقيقية”.

وزير الاستخبارات الصهيوني إيلي كوهين: سنعارض بيع قطر طائرات إف 35 إسرائيل ترفض حصول أية دولة عربية، بغض النظر عن وتوجهاتها، على سلاح نوعي إسرائيل معنية بالعرب بدون أسنان حقيقية https://t.co/lkY6fqzIAx — د.صالح النعامي (@salehelnaami) October 11, 2020

وقال الصحفي القطري، أحمد علي معلقاً على الخبر: “إيلي كوهين وزير الاستخبارات الإسرائيلي أعلن أن حكومته تعارض بيع طائرات F -35 الأمريكية إلى قطر، هذا الموقف الصهيوني متوقع في الدوحة، لأن نفس الوزير أكد الشهر الماضي أن تل أبيب تعارض بشدة بيع هذا النوع من الطائرات للإمارات وغيرها من دول المنطقة، هكذا إما البيع أو المنع الثنائي”.

إيلي كوهين وزيرالإستخبارات

الإسرائيلي أعلن أن حكومته تعارض بيع طائراتF35 الإمريكيةإلى قطر هذاالموقف الصهيوني متوقع

في الدوحةلأن نفس الوزير

أكدالشهرالماضي أن تل أبيب

تعارض بشدةبيع هذاالنوع

من الطائرات للإمارات وغيرها

من دول المنطقة وهكذاإماالبيع

أوالمنع الثنائي pic.twitter.com/MqJu14mVft — احمد علي (@AhmedAli_Qatar) October 11, 2020

وفي وقت سابق، قالت وكالة رويترز، إن قطر قدمت طلبا رسمياً للولايات المتحدة؛ لشراء مقاتلات الشبح (F-35) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأميركية.

ونقلت الوكالة، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن قطر قدمت طلب اقتناء هذه الطائرات المتطورة، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ونقلت عن متحدث باسم الخارجية الأميركية قوله: إن بلاده لا تؤكد أو تعلق على مقترحات مبيعات دفاعية إلى أن يتم إبلاغ الكونغرس بها.

وأشارت إلى العلاقات الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة، وذكرت في هذا السياق، أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كان التقى الشهر الماضي نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن، في ظل توجه أميركي لإعلان قطر حليفاً استراتيجيا من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشارت الوكالة إلى أن سعر طائرة (F -35A)، الجيل الخامس من الطائرة الشبح، يقدر بنحو 80 مليون دولار، مبينةً أن المفاوضات لعقد مثل هذه الصفقات، تستغرق في العادة سنوات عدة.

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