فجر السعيد
فجر السعيد
الهدهد

“لتلميعها المفسدين وإثارتها الفتن” .. هل صدرت أوامر بإغلاق قناة “سكوب” التي تمتلكها فجر السعيد؟!

كتب وطن
0

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ خلال الساعات الماضية أنباء عن صدور أوامر بإغلاق قناة “سكوب” الفضائية الخاصة التي تمتلكها تملكها الإعلامية الكويتية فجر السعيد.

وتداول بعض المغردين تلك الأنباء مفسرين إعلان فجر السعيد أنها ذاهبة في “رحلة علاجية طويلة”  على أنه إشارة إلى احتمالية إغلاق قناتها ووقف برنامجها .

من جهته، نشر “مركز الجمان” المتخصص في تحليل بورصة الكويت وشركاتها، تغريدة عبر حسابه الموثق في “تويتر”. قال فيها إن قناة (سكوب) “أداة للدولة العميقة الفاسدة لتلميع المفسدين وتدافع عنهم وتثير الفتن وتضرب المصلحين”.

وتمنى المركز أن تكون تلك الأخبار صحيحة “لتدعم تفاؤلنا بالعهد الجديد، ولتكون بداية جدّية لضرب كبار اللصوص وأدواتهم.. ولننتظر ونرى!”.وفق التغريدة

من جانبها ردّت فجر السعيد على ما يتداول. وقالت في تغريدة تضّمنت وصفاً غير لائق لمروجي انباء اغلاق “سكوب” ووقف برنامجها، إن رحلة علاجها اسبوع فقط وستعود للبرنامج .

اقرأ أيضا: “امسحي التغريدة بسرعة محد شاف”.. فجر السعيد تُحرج نفسها وتُهاجم نبيل شعيل بسبب الأمير نواف الأحمد!

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

أمير الكويت يوجه الضربة القاضية لـ”عيال زايد” ويطلق سراح ناصر الدويلة:…

الهدهد

ماذا وراء دعوة الملك سلمان؟.. أبوظبي والرياض تسعيان لكسب أمير الكويت الجديد بصفهما ضد…

الهدهد

هل صادر أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد أموال وممتلكات “الإخوان”؟!

حياتنا

هل تذكرون نجل المستشار مبارك المطوع الذي شغل شعره الكويتيين.. “شاهد” كيف…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.