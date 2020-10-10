“لتلميعها المفسدين وإثارتها الفتن” .. هل صدرت أوامر بإغلاق قناة “سكوب” التي تمتلكها فجر السعيد؟!

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ خلال الساعات الماضية أنباء عن صدور أوامر بإغلاق قناة “سكوب” الفضائية الخاصة التي تمتلكها تملكها الإعلامية الكويتية فجر السعيد.

وتداول بعض المغردين تلك الأنباء مفسرين إعلان فجر السعيد أنها ذاهبة في “رحلة علاجية طويلة” على أنه إشارة إلى احتمالية إغلاق قناتها ووقف برنامجها .

الآن فجر السعيد على الهواء مباشرة .. فى قناة سكوب

تودع المشاهدين 👋👋👋

وتقول ذاهبة الى رحلة علاج طويله

🤔 يعنى خبر صدور أوامر عليا بإغلاق قناة سكوب ((( صحيح👌#الشعب_الكويتي #الحظر_الجزئي #اسقاط_القروض_لليوم_670 pic.twitter.com/PDeH05xAeX — سما الكويت🇰🇼 (@smasmakuwait) October 9, 2020

من جهته، نشر “مركز الجمان” المتخصص في تحليل بورصة الكويت وشركاتها، تغريدة عبر حسابه الموثق في “تويتر”. قال فيها إن قناة (سكوب) “أداة للدولة العميقة الفاسدة لتلميع المفسدين وتدافع عنهم وتثير الفتن وتضرب المصلحين”.

وتمنى المركز أن تكون تلك الأخبار صحيحة “لتدعم تفاؤلنا بالعهد الجديد، ولتكون بداية جدّية لضرب كبار اللصوص وأدواتهم.. ولننتظر ونرى!”.وفق التغريدة

تتردد أخبار غير مؤكدة بصدور أوامر بإغلاق قناة فضائية خاصة هي أداة للدولة العميقة الفاسدة لتلميع المفسدين وتدافع عنهم وتثير الفتن وتضرب المصلحين..إلخ، نتمنى أن تكون تلك الأخبار صحيحة لتدعم تفاؤلنا بالعهد الجديد، ولتكون بداية جدّية لضرب كبار اللصوص وأدواتهم.. ولننتظر ونرى! #الجُمان — مركز الجُمان (@Aljoman_Center) October 9, 2020

من جانبها ردّت فجر السعيد على ما يتداول. وقالت في تغريدة تضّمنت وصفاً غير لائق لمروجي انباء اغلاق “سكوب” ووقف برنامجها، إن رحلة علاجها اسبوع فقط وستعود للبرنامج .

حبيت أقول ترى رحلة علاجي إسبوع فقط مو سنه وراجعتلكم عظم في بلاعيم #الخمه … #وصلولهم — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) October 9, 2020

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