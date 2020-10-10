“شاهد” ماذا حدث مع الفنانة هيا الشعيبي خلال التحقيقات بالفيديو الإباحي المنشور على حسابها في “سناب شات”

كشف مشهور بمواقع التواصل الاجتماعي تفاصیل التحقیقات مع الفنانة الكويتية هيا الشعيبي في قضية الفيديو الإباحي الذي نُشر على حسابها في سناب شات .

وقال حساب “شاهین” إن هيا عرضت على النیابة العامة بعد القبض علیھا مساء الخمیس الماضي. وتم إرجاء التحقیقات ليوم الأحد بعدما ادعت أن حسابھا تم اختراقه.

وأضاف “شاهین” عبر “سناب شات” أن هیا الشعیبي قالت في التحقیقات إن “هاكر” سعودي هو من اخترق حسابھا. وعندما ُسئلت عن تحدیدها لجنسیة “الھاكر” أكدت أنھا كانت تُھدد من هكر سعودي مؤخرا.

وأكدت وسائل إعلامٍ كويتية في وقت سابق نبأ ضبط الأمن الجنائي هيا الشعيبي لنشر فيديو إباحي على حسابها في سناب شات .

وأفاد مصدر أمني أن النيابة العامة أمرت بحجز “الفنانة” إلى الأحد وإعادة عرض المقطع عليها بعد توجيه اتهام بنشره على حسابها.

ويُظهر المقطع رجلا يمسك عضوه الذكري وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر. فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه.

وأكدت هيا الشعيبي أنّ حسابها الرسمي على “سناب شات” تعرض للاختراق. ونشر عليه مقاطع فيديو مسيئة. معبرة عن استغرابها من هذا التصرف .

واتهم بعض المغردين ومتابعين الفنانة هيا الشعيبي الإمارات والسعودية باختراق حسابها على سناب شات ونشر الفيديو الإباحي. بغرض تشويه سمعتها بعد إشادتها بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد جنازة امير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد.

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