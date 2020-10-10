“شاهد” لمن أرادت هيا الشعيبي أن تُرسل الفيديو الإباحي ونشرته بالخطأ على سناب شات؟!

قال الفنان والإعلامي الكويتي عبدالله الطليحي إن الفنانة الكويتية هيا الشعيبي لم تتعمد نشر الفيديو الإباحي على حسابها في سناب شات.

وأضاف “الطليحي” أن هيا كانت تريد ارسال المقطع الإباحي الى صديقاتها، لكنّها نشرته في “ستوري” حسابها بالخطأ، وبعد 3 دقائق حذفته نتيجة اتصال زوجها وأقاربها بها بعدما شاهدوا المقطع .

ودافع “الطليحي” عن هيا الشعيبي قائلاً إنه ليس من حقّ أحد ان يسأل لماذا تُرسل الفنانة فيديو كهذا النوع لصديقاتها .

لكنّه قال إنّ هيا أخطأت حينما نشرت الفيديو الإباحي في الـ”ستوري”.

وفيما يتعلّق بما نُشر أنّ هيا قالت في التحقيقات إن من نشر الفيديو هاكرز سعودي اخترق حسابها، فقد نفى “الطليحي” هذه الرواية، وقال إنه متأكد من معلوماته .

وأضاف “الطليحي” أن احتجاز هيا اجراء قانوني .

وأفاد مصدر أمني أن النيابة العامة أمرت بحجز الفنانة إلى الأحد وإعادة عرض المقطع عليها بعد توجيه اتهام بنشره على حسابها.

ويُظهر المقطع رجلا يمسك عضوه الذكري وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر، فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه.

وبينما أكدت هيا الشعيبي أنّ حسابها الرسمي على “سناب شات” تعرض للاختراق، ونشر عليه المقطع المسيئ، اتهم بعض المغردين ومتابعين الفنانة الإمارات والسعودية باختراق حسابها على سناب شات ونشر الفيديو الإباحي؛ بغرض تشويه سمعتها بعد إشادتها بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد جنازة امير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد.

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