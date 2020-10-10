لجين عمران
لجين عمران
Videoحياتنا

الهواء كشف ما تحت الفستان.. “شاهد” لجين عمران في ورطة وصديقاتها يضحكن عليها!

كتب وطن
0

أثار نجم السوشيال ميديا شهاب مرتضى غفوري، المشهور بـ”شهاب ملح الانستجرام”، جدلاً واسعاً بالفيديو الذي نشره عبر “سناب شات” للإعلامية السعودية لجين عمران.

 

وظهرت لجين عمران بالفيديو الذي رصدته “وطن“، وهي تقف على أحد السواحل مع صديقاتها، وتُحاول بإمساك فستانها الذي يُحركه الهواء، فتُسيطر عليه من الأمام، إلا أنه يرتفع كلياً من الخلف كاشفاً عما تحته، وسط ضحكاتهن المثيرة للجدل.

 

وتفاعل المغردون مع المقطع، مستنكرين أن تظهر لجين عمران بهذه الصورة الجريئة، فكتب أحدهم: “بخصوص الصياح والضحكة”.

 

وكتب آخر ساخراً من ظهور ماتحت الفستان: ” يا حظ السمك”.

 

وعلق آخرون على ضحكتها مُشبهينها بضحكة فتيات الليل.

 

يأتي ذلك بعد أيام من إثارة  لجين عمران ، موجة غضب واسعة بين مواطنيها عقب بثها مقطعا مصورا يوثق ذهابها لأحد العيادات وقيامها بإجراء اختبار سرطان الثدي.

 

وانتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للجين، بعد خضوعها للفحص وتجولها داخل العيادة وأوضحت فيه خطوات الفحص بالتدريج.

 

ورأى ناشطون أن من غير اللائق أن تنشر الإعلامية السعودية فيديو مصور، يوثق هذا الاختبار وكان من الممكن أن تكتفي بسرد تجربتها كتابيا.

شاهد أيضا: “شاهد” السعودية لجين عمران تثير غضب السعوديين بفيديو بثته وهي تجري اختبار سرطان لثدييها!

 

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك ليصلك كل جديد

 

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” السعودية لجين عمران تثير غضب السعوديين بفيديو بثته وهي تجري اختبار…

حياتنا

“شاهد” فيفي عبده بملابس شفافة في وضع مثير من غرفة نومها.. تتحدى الزمن…

حياتنا

استعرضت جسدها أمام الكاميرا.. “شاهد” عيدية لجين عمران العجيبة من صديقتها…

حياتنا

السعودية مودل روز تنشر فيديو “فاضح” كشفت فيه صدرها بطريقةٍ استفزت…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.