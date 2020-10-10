الهواء كشف ما تحت الفستان.. “شاهد” لجين عمران في ورطة وصديقاتها يضحكن عليها!

أثار نجم السوشيال ميديا شهاب مرتضى غفوري، المشهور بـ”شهاب ملح الانستجرام”، جدلاً واسعاً بالفيديو الذي نشره عبر “سناب شات” للإعلامية السعودية لجين عمران.

وظهرت لجين عمران بالفيديو الذي رصدته “وطن“، وهي تقف على أحد السواحل مع صديقاتها، وتُحاول بإمساك فستانها الذي يُحركه الهواء، فتُسيطر عليه من الأمام، إلا أنه يرتفع كلياً من الخلف كاشفاً عما تحته، وسط ضحكاتهن المثيرة للجدل.

وتفاعل المغردون مع المقطع، مستنكرين أن تظهر لجين عمران بهذه الصورة الجريئة، فكتب أحدهم: “بخصوص الصياح والضحكة”.

بخصوص الصياح والضحكة .. !😳🙈 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 10, 2020

وكتب آخر ساخراً من ظهور ماتحت الفستان: ” يا حظ السمك”.

يا حظ السمك 🤤♥️ — ابراهــيم ،، (@ebrahum_8) October 10, 2020

وعلق آخرون على ضحكتها مُشبهينها بضحكة فتيات الليل.

ماهذه الضحيكه — انكل (@uncle_22) October 11, 2020

انها ضحيكة دعاره — فارغ (@uouo14040) October 11, 2020

ومبسوطه اووووي 😕

جتك نيله — ابوعلي (عدن💚) (@5LAKvItjeZDsb9u) October 11, 2020

يأتي ذلك بعد أيام من إثارة لجين عمران ، موجة غضب واسعة بين مواطنيها عقب بثها مقطعا مصورا يوثق ذهابها لأحد العيادات وقيامها بإجراء اختبار سرطان الثدي.

وانتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للجين، بعد خضوعها للفحص وتجولها داخل العيادة وأوضحت فيه خطوات الفحص بالتدريج.

ورأى ناشطون أن من غير اللائق أن تنشر الإعلامية السعودية فيديو مصور، يوثق هذا الاختبار وكان من الممكن أن تكتفي بسرد تجربتها كتابيا.

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