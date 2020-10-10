“شاهد” أردني “شغل مخه” واخترع مصل جبار يقضي على كورونا في نصف ساعة “ويا فرحة ما تمت”!

تسبب مواطن أردني مسن في موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خروجه في مقطع مصور يزعم فيه أنه توصل لمصل وعلاج يقضي على فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في وقت قياسي.

وظهر المواطن الأردني في المقطع الذي رصدته (وطن) وانتشر على نطاق واسع، وهو يدّعى أنه اخترع علاج فيروس كورونا الخبيث وطلب مليوني دينار، ثمناً للدواء المزعوم، من أجل توزيعه على المستشفيات.

أردني يعلن اكتشاف علاج كورونا ويطلب 2 مليون دينار#كلمة_الاردن #اخبار_الاردن pic.twitter.com/9XRpOJXdEI — كلمة الأردن الإخباري (@JordanWord_NEWS) October 10, 2020

صاحب الفيديو الذي يقيم في إربد بمنطقة “البارحة”، قال أيضا إنه بعد توزيع العلاج بنصف ساعة ستخلو مستشفيات الأردن من مرضى كورونا، وسيتعافى الاقتصاد.

هذا وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم توقيف هذا المواطن واستدعائه استعدادا للتحقيق معه.

ويشار إلى أن الأردن عاد لفرض إجراءات العزل العام على مستوى المملكة، من أمس، لمدة 48 ساعة، وذلك للمرة الأولى منذ شهور، وسط قلق مسؤولي الصحة من أن يؤدي التزايد الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مزيد من الضغط على القطاع الصحي.

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