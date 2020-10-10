تسببت إعلامية عراقية مشهورة في إنهاء مستقبل طيار عراقي وإيقافه عن العمل، بعد ظهورها تجلس بجانبه في قمرة القيادة وهو يلاطفها منشغلا عن عمله ما قد يعرض جميع الركاب لخطر الموت.

وفي هذا السياق أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، إيقاف طيار عن العمل بعد سماحه لإعلامية بالدخول لقمرة القيادة.

خطوط الجوية العراقية دخول إعلامية لمقصورة الطيارة !!! كيف سمح لها وما السلطة التي تمتلكه "هذه" لتدخل قمرة الطائرة ! وفقا لقانون الطيران المدني تسحب الرخصة من الطيار وتسحب رخصة شركة الطيران .. اذا سمح الطيار بدخول اي شخص لقمرة الطائرة سواء كانت على الارض ام بالجو . Posted by ‎تكتك بريس tiktikpress‎ on Wednesday, October 7, 2020

سلطة الطيران المدني ذكرت في بيان صحفي: “أوقف قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي أحد الطيارين الذي يعمل في إحدى النواقل الوطنية العراقية بسبب السماح لإحدى الإعلاميات بالدخول إلى قمرة القيادة أثناء الطيران”.

وأضافت موضحة انه بعد انتشار مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولما شكله من خرق لقوانين الطيران المدني الذي يمنع هكذا حالات تعرض حياة المسافرين للخطر، ولعدم تكرار هذا الفعل السلبي على واقع الطيران المدني فإن السلطة اصدرت قرارا بإيقاف الطيار الى إشعار آخر.

هذا وتم فتح تحقيق أصولي مع الطيار في قسم السلامة الجوية، بحسب سلطة الطيران المدني في العراق.

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