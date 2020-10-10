تسببت إعلامية عراقية مشهورة في إنهاء مستقبل طيار عراقي وإيقافه عن العمل، بعد ظهورها تجلس بجانبه في قمرة القيادة وهو يلاطفها منشغلا عن عمله ما قد يعرض جميع الركاب لخطر الموت.
وفي هذا السياق أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، إيقاف طيار عن العمل بعد سماحه لإعلامية بالدخول لقمرة القيادة.
دخول إعلامية لمقصورة الطيارة !!! كيف سمح لها وما السلطة التي تمتلكه "هذه" لتدخل قمرة الطائرة ! وفقا لقانون الطيران المدني تسحب الرخصة من الطيار وتسحب رخصة شركة الطيران .. اذا سمح الطيار بدخول اي شخص لقمرة الطائرة سواء كانت على الارض ام بالجو .
Posted by تكتك بريس tiktikpress on Wednesday, October 7, 2020
سلطة الطيران المدني ذكرت في بيان صحفي: “أوقف قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي أحد الطيارين الذي يعمل في إحدى النواقل الوطنية العراقية بسبب السماح لإحدى الإعلاميات بالدخول إلى قمرة القيادة أثناء الطيران”.
وأضافت موضحة انه بعد انتشار مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولما شكله من خرق لقوانين الطيران المدني الذي يمنع هكذا حالات تعرض حياة المسافرين للخطر، ولعدم تكرار هذا الفعل السلبي على واقع الطيران المدني فإن السلطة اصدرت قرارا بإيقاف الطيار الى إشعار آخر.
هذا وتم فتح تحقيق أصولي مع الطيار في قسم السلامة الجوية، بحسب سلطة الطيران المدني في العراق.
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على اي اساس يفصل شو مسي عتدي مقابله واكو هوايه مسوين هيجي شي صدق جذب يخسر عمله وخبره وهو ظا يقابل ووضع امان صح ما لازم اي احد يدخل غ فه القياده بس اكيد متاكدين من هي وهو في لحظه الطياره مستقره او من المفروض المقابله ان تكون قبل الاقلاع اذا هيجي العدل والقوانين ماشيه في دوله الحراميه والسفله ما مسوي شي بس اذا كان هناك مواخذه يحذر و على اي اساس يفصل اشو السفله المرتزقه النشاله وهذوله الحثاله ما يفصلون لجان النزاهه السرسريه ولا البرمان الخايس ولا الوزاراء القتله والعصابات ودوله فالتون محد فصلهم او علكهم من خصاويهم على انسان شريف وعادي مقابله يفصل صدق شر البليه ما يضحك