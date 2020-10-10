دشن ناشطون عمانيون بموقع التواصل تويتر وسما حمل عنوان “#ميلاد_السلطان_هيثم”. تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة في وقت قياسي، وذلك احتفاء بذكرى ميلاد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق والتي توافق يوم غد، الأحد، 11 أكتوبر.

كل عام وأنتم بخير ونسأل الله لكم العمر المديد والصحة الدائمة.

#ميلاد_السلطان_هيثم pic.twitter.com/oz2MCnW7mJ — غالية العامري (@G_Amiri_) October 10, 2020

وعبر الوسم الذي لاقى تفاعلا واسعا دون آلاف العمانيين تغريداتهم المهنئة للسلطان بمناسبة حلول ذكرى يوم مولده.

#ميلاد_السلطان_هيثم

❤️🇴🇲

فرررحة .. وطن🇴🇲

11اكتوبر ميلااد وطن .. سيدي السلطاان هيثم عسى عيدك كل عاام عاايد .. كل سنه وانت طيب.. pic.twitter.com/YXi07oApMp — 🦅 بنت سهيل 👑💓 (@najmatsuhail1) October 10, 2020

وأعاد ناشطون نشر العديد من صور السلطان هيثم بن طارق وعلقوا عليها بكلمات الثناء، مشيدين في الوقت ذاته بجهود السلطان الكبيرة خلال فترة حكمه التي لم تتجاوز العام بعد وخاصة في الهيكل الإداري للدولة والتغيرات الجذرية التي أحدثها به.

يوم #ميلاد_السلطان_هيثم هو من أيام التاريخ في هذا الوطن الذي يتوالى عظماءه على مر الأزمان pic.twitter.com/cdiDHdlqga — سلام السالمي (@alsalmislam) October 10, 2020

فيما تداول آخرون أغنية جديدة حصرية من غناء الفنان محمد الماسي، والتي أهداها للسلطان بمناسبة عيد ميلاده.

•.. #هيثم ..•

حفظكم الله #جلالة_السلطان

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عمل خاص بمناسبة ذكرى ميلاد جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق حفظه الله#١١_أكتوبر

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(( #ميلاد_السلطان_هيثم ))

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| أغنية حصرية |

عسى عيدك على كل عام عايد

و انت بخير ما تشكى مضره

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غناء : محمد الماسي pic.twitter.com/v37GOEE6fV — M.Zaabanoot (@zaabanoot) October 10, 2020

ويشار إلى أن السلطان “هيثم بن طارق بن تيمور ال سعيد”، تولى الحكم في سلطنة عُمان خلفاً لابن عمه السلطان “قابوس بن سعيد“ طبقاً لوصيته.

وقد تم إعلان وفاة السلطان “قابوس بن سعيد بن تيمور” يوم السبت الموافق 11 يناير 2020عن عمر يناهز 79 عاماً، بعد حكمه للبلاد منذ 23 يوليو 1970.

عُمان الخير والأمن والأمان تواصل مسيرة نهضتها المباركة بقيادة حكيمة من لدن السلطان #هيثم_بن_طارق -حفظه الله-، وعلى نهج المغفور له بإذن الله والدنا السلطان الخالد قابوس بن سعيد ماضون نحو آفاق المجد. 11 أكتوبر #ميلاد_السلطان_هيثم . pic.twitter.com/xNFZChGd44 — علي صالح | Ali Saleh (@Ali_S_Khamis) October 10, 2020

ويحظي التنويع والتحديث الاقتصادي بأولوية لدى السلطان هيثم بن طارق، الذي يحرص على مواصلة متابعة برنامج رؤية 2040، واستمرار سياسة الحكومة في إعطاء الأولوية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع تصدير النفط، وتعزيز إسهامات القطاعات غير النفطية مثل التصنيع واللوجستيات والسياحة في الاقتصاد الوطني.

#ميلاد_السلطان_هيثم

ولد مولانا جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم بتاريخ ١١ أكتوبر والذي يوافق يوم غد الأحد بإذن الله تعالى

ونرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي وأسرته الكريمة وللشعب العماني وأن يوفقه لمزيد من التقدم والازدهار 💐#سلطنة_عمان pic.twitter.com/LJBrQdFmeM — راشد أمبوسعيدي (@eashad12) October 10, 2020

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن سلاسة تولي السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان حكم السلطنة، عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد أكد على ما تتمتع به السلطنة من استقرار سياسي مما طمأن المستثمرين، مشيرة إلى أن المراسيم والخطابات السامية للسلطان هيثم بن طارق رفعت الآمال في انتعاش الاقتصاد العُماني.

وقالت “الخارجية الأمريكية” في تقرير لها حول مناخ الاستثمار في السلطنة لعام 2020. إن سلطنة عُمان تتخذ خطوات نحو جعل البلاد وجهة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي. مشيرة إلى ترويج عُمان لمزايا موقعها الجغرافي واهتمامها بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الرئيسية. مع ما تتمتع به من ميزة وقوعها خارج الخليج العربي ومضيق هرمز وقربها من الممرات الملاحية التي تستحوذ على حصة كبيرة من الحركة التجارية البحرية العالمية والوصول إلى أسواق إقليمية أكبر.

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