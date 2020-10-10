دشن ناشطون عمانيون بموقع التواصل تويتر وسما حمل عنوان “#ميلاد_السلطان_هيثم”. تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة في وقت قياسي، وذلك احتفاء بذكرى ميلاد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق والتي توافق يوم غد، الأحد، 11 أكتوبر.
كل عام وأنتم بخير ونسأل الله لكم العمر المديد والصحة الدائمة.
#ميلاد_السلطان_هيثم pic.twitter.com/oz2MCnW7mJ
— غالية العامري (@G_Amiri_) October 10, 2020
وعبر الوسم الذي لاقى تفاعلا واسعا دون آلاف العمانيين تغريداتهم المهنئة للسلطان بمناسبة حلول ذكرى يوم مولده.
كل عام وسلطاننا #هيثم_بن_طارق بألف خير 😍
١١أكتوبر #ميلاد_السلطان_هيثم #مال_الداخليه #سلطنة_عمان #السلطنة #الكلية_الحديثة pic.twitter.com/ZqbyW1vNV4
— حمود سعيد (@homood_said) October 10, 2020
#ميلاد_السلطان_هيثم
❤️🇴🇲
فرررحة .. وطن🇴🇲
11اكتوبر ميلااد وطن .. سيدي السلطاان هيثم عسى عيدك كل عاام عاايد .. كل سنه وانت طيب.. pic.twitter.com/YXi07oApMp
— 🦅 بنت سهيل 👑💓 (@najmatsuhail1) October 10, 2020
مِيلادُهُ أَضحى لنا مِيلادا…💙
#ميلاد_السلطان_هيثم#مواليد_تشرين pic.twitter.com/3r8YTPI1fZ
— NASEEMAL_SABA7 (@naseemal_saba7) October 10, 2020
وأعاد ناشطون نشر العديد من صور السلطان هيثم بن طارق وعلقوا عليها بكلمات الثناء، مشيدين في الوقت ذاته بجهود السلطان الكبيرة خلال فترة حكمه التي لم تتجاوز العام بعد وخاصة في الهيكل الإداري للدولة والتغيرات الجذرية التي أحدثها به.
كل الأماني لكم مولانا السلطان #هيثم_بن_طارق
بطول العمر ودوام العافية#ميلاد_السلطان_هيثم#عشاق_عُمان_قابوس pic.twitter.com/pqZkXq9jJO
— عشاق عمان قابوس (@omanqaboos18) October 10, 2020
يوم #ميلاد_السلطان_هيثم هو من أيام التاريخ في هذا الوطن الذي يتوالى عظماءه على مر الأزمان pic.twitter.com/cdiDHdlqga
— سلام السالمي (@alsalmislam) October 10, 2020
فيما تداول آخرون أغنية جديدة حصرية من غناء الفنان محمد الماسي، والتي أهداها للسلطان بمناسبة عيد ميلاده.
•.. #هيثم ..•
حفظكم الله #جلالة_السلطان
.
عمل خاص بمناسبة ذكرى ميلاد جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق حفظه الله#١١_أكتوبر
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(( #ميلاد_السلطان_هيثم ))
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| أغنية حصرية |
عسى عيدك على كل عام عايد
و انت بخير ما تشكى مضره
.
غناء : محمد الماسي pic.twitter.com/v37GOEE6fV
— M.Zaabanoot (@zaabanoot) October 10, 2020
ويشار إلى أن السلطان “هيثم بن طارق بن تيمور ال سعيد”، تولى الحكم في سلطنة عُمان خلفاً لابن عمه السلطان “قابوس بن سعيد“ طبقاً لوصيته.
سيدي وقائدي ، دمت لعماننا حبًا عظيمًا ❤️🇴🇲#عُمان#هيثم_بن_طارق
#ميلاد_السلطان_هيثم pic.twitter.com/OsWamqYDSn
— أسماء الهنائيه (@Asma_alhinai_) October 10, 2020
وقد تم إعلان وفاة السلطان “قابوس بن سعيد بن تيمور” يوم السبت الموافق 11 يناير 2020عن عمر يناهز 79 عاماً، بعد حكمه للبلاد منذ 23 يوليو 1970.
عُمان الخير والأمن والأمان تواصل مسيرة نهضتها المباركة بقيادة حكيمة من لدن السلطان #هيثم_بن_طارق -حفظه الله-، وعلى نهج المغفور له بإذن الله والدنا السلطان الخالد قابوس بن سعيد ماضون نحو آفاق المجد.
11 أكتوبر #ميلاد_السلطان_هيثم . pic.twitter.com/xNFZChGd44
— علي صالح | Ali Saleh (@Ali_S_Khamis) October 10, 2020
ويحظي التنويع والتحديث الاقتصادي بأولوية لدى السلطان هيثم بن طارق، الذي يحرص على مواصلة متابعة برنامج رؤية 2040، واستمرار سياسة الحكومة في إعطاء الأولوية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع تصدير النفط، وتعزيز إسهامات القطاعات غير النفطية مثل التصنيع واللوجستيات والسياحة في الاقتصاد الوطني.
#ميلاد_السلطان_هيثم
ولد مولانا جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم بتاريخ ١١ أكتوبر والذي يوافق يوم غد الأحد بإذن الله تعالى
ونرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي وأسرته الكريمة وللشعب العماني وأن يوفقه لمزيد من التقدم والازدهار 💐#سلطنة_عمان pic.twitter.com/LJBrQdFmeM
— راشد أمبوسعيدي (@eashad12) October 10, 2020
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن سلاسة تولي السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان حكم السلطنة، عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد أكد على ما تتمتع به السلطنة من استقرار سياسي مما طمأن المستثمرين، مشيرة إلى أن المراسيم والخطابات السامية للسلطان هيثم بن طارق رفعت الآمال في انتعاش الاقتصاد العُماني.
فأسرج اللهم في قلب سلطاننا #هيثم_بن_طارق أنوار بصيرتك..#ميلاد_السلطان_هيثم pic.twitter.com/5dpQDvSb9r
— Badriya Alajmi 🇴🇲💓 (@Badriya_Alajmi) October 10, 2020
وقالت “الخارجية الأمريكية” في تقرير لها حول مناخ الاستثمار في السلطنة لعام 2020. إن سلطنة عُمان تتخذ خطوات نحو جعل البلاد وجهة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي. مشيرة إلى ترويج عُمان لمزايا موقعها الجغرافي واهتمامها بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الرئيسية. مع ما تتمتع به من ميزة وقوعها خارج الخليج العربي ومضيق هرمز وقربها من الممرات الملاحية التي تستحوذ على حصة كبيرة من الحركة التجارية البحرية العالمية والوصول إلى أسواق إقليمية أكبر.
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هل حرر شبر من القدس؟ هل اخترع دواء لكورونا؟ هل ساهم في صنع سفينة فضاء؟ هل نال الاستقلال لبلاده من حكامها الحقيقيون البريطانيون ؟ لا عليكم ما سبق فوق مستواه! هل حاول فقط حاول حل مشكلة البطالة والشباب بعث 155 استغاثة ونداء واستعطاف ومناشدة والتماس وشحت وصلت في التويتر 155 استغاثة! هل امر بترقية فقراء موظفي الدولة وهم يستغيثون ووصلت استغاثتهم في وسائل التواصل الاجتماعي 115 استغاثة ! هل قلل من عجز الميزانية بتخفيض مخصصات أفراد العائلة المالكة ومخصصاته هونفسه؟ هل قلل من الديون العامة! فقط قام باجبيار فقراء الموظفين ممن امضوا 30 سنة خدمة على التقاعد! وهي لتقليل المصاريف وليس لتوفير الوظائف! هل خصص مساعدات ولو ضئيلة للعاطلين عن العمل! هل ساهم في التقليل من المسرحين عن العمل غير اجراء التبرع ب10 مليون ريال وثم السطو على راتب فقراء الموظفين لدعم صندوق الأمان الوظيفي؟ هل أدار ملف كارثة كورونا في بلاده بنوع من الحد الأدنى من الإدارة سوى اكاذيب شراء الأدوية من الصين والهند وكلها كلام فاضي! هل يكفي تبرعه 10 ملايين والىخرين دفعوا 22 مليون ريال بالكاد وصلت 32 مليون ريال ! هل فكر فعلا في من تضرر من كورونا وقام بإجراء عادل لتعويضهم بدلا من فتح باب القروض لهم! هل وهل وهل ! فشل بإمتياز وتحتفلون بعيد ميلاده؟! خخخخخخخخخ! الهالك كابوس عيد ميلاده هو العيد الوطني لمسقط عمان لمدة نصف قرن! إذن فليتحول عيد ميلاد حاكمكم الحالي إلى عيد وطني آخر ! مسقط وعمان مهزلة ومزبلة البلدان والأزمان! افرحوا وارقصوا لا عجب فقد رقصتم 50 سنة للهالك وصحيتم على فقر وذل ومهانة لا مثيل لها ! والآن أعيدوا الكرة وها هو الإفلاس ترونه بدون نظاراتكم السوداء ! خخخخخخخخ1 يا شعب ضحك من خبله وهبله الشعوب والأمم! خخخخخخخخ!هههههه!هاهاهاعه! هععععععع