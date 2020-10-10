هيثم بن طارق
هيثم بن طارق
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أغنية حصرية ووسم متصدر.. هكذا احتفى العُمانيون بعيد ميلاد السلطان هيثم على طريقتهم الخاصة

كتب وطن
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دشن ناشطون عمانيون بموقع التواصل تويتر وسما حمل عنوان “#ميلاد_السلطان_هيثم”. تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة في وقت قياسي، وذلك احتفاء بذكرى ميلاد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق والتي توافق يوم غد، الأحد، 11 أكتوبر.

 

وعبر الوسم الذي لاقى تفاعلا واسعا دون آلاف العمانيين تغريداتهم المهنئة للسلطان بمناسبة حلول ذكرى يوم مولده.

 

وأعاد ناشطون نشر العديد من صور السلطان هيثم بن طارق وعلقوا عليها بكلمات الثناء، مشيدين في الوقت ذاته بجهود السلطان الكبيرة خلال فترة حكمه التي لم تتجاوز العام بعد وخاصة في الهيكل الإداري للدولة والتغيرات الجذرية التي أحدثها به.

 

فيما تداول آخرون أغنية جديدة حصرية من غناء الفنان محمد الماسي، والتي أهداها للسلطان بمناسبة عيد ميلاده.

 

ويشار إلى أن السلطان “هيثم بن طارق بن تيمور ال سعيد”، تولى الحكم في سلطنة عُمان خلفاً لابن عمه السلطان “قابوس بن سعيد“ طبقاً لوصيته.

 

وقد تم إعلان وفاة السلطان “قابوس بن سعيد بن تيمور” يوم السبت الموافق 11 يناير 2020عن عمر يناهز 79 عاماً، بعد حكمه للبلاد منذ 23 يوليو 1970.

 

ويحظي التنويع والتحديث الاقتصادي بأولوية لدى السلطان هيثم بن طارق، الذي يحرص على مواصلة متابعة برنامج رؤية 2040، واستمرار سياسة الحكومة في إعطاء الأولوية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع تصدير النفط، وتعزيز إسهامات القطاعات غير النفطية مثل التصنيع واللوجستيات والسياحة في الاقتصاد الوطني.

 

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن سلاسة تولي السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان حكم السلطنة، عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد أكد على ما تتمتع به السلطنة من استقرار سياسي مما طمأن المستثمرين، مشيرة إلى أن المراسيم والخطابات السامية للسلطان هيثم بن طارق رفعت الآمال في انتعاش الاقتصاد العُماني.

 

وقالت “الخارجية الأمريكية” في تقرير لها حول مناخ الاستثمار في السلطنة لعام 2020. إن سلطنة عُمان تتخذ خطوات نحو جعل البلاد وجهة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي. مشيرة إلى ترويج عُمان لمزايا موقعها الجغرافي واهتمامها بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الرئيسية. مع ما تتمتع به من ميزة وقوعها خارج الخليج العربي ومضيق هرمز وقربها من الممرات الملاحية التي تستحوذ على حصة كبيرة من الحركة التجارية البحرية العالمية والوصول إلى أسواق إقليمية أكبر.

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تعليق 1
  1. هزاب يقول

    هل حرر شبر من القدس؟ هل اخترع دواء لكورونا؟ هل ساهم في صنع سفينة فضاء؟ هل نال الاستقلال لبلاده من حكامها الحقيقيون البريطانيون ؟ لا عليكم ما سبق فوق مستواه! هل حاول فقط حاول حل مشكلة البطالة والشباب بعث 155 استغاثة ونداء واستعطاف ومناشدة والتماس وشحت وصلت في التويتر 155 استغاثة! هل امر بترقية فقراء موظفي الدولة وهم يستغيثون ووصلت استغاثتهم في وسائل التواصل الاجتماعي 115 استغاثة ! هل قلل من عجز الميزانية بتخفيض مخصصات أفراد العائلة المالكة ومخصصاته هونفسه؟ هل قلل من الديون العامة! فقط قام باجبيار فقراء الموظفين ممن امضوا 30 سنة خدمة على التقاعد! وهي لتقليل المصاريف وليس لتوفير الوظائف! هل خصص مساعدات ولو ضئيلة للعاطلين عن العمل! هل ساهم في التقليل من المسرحين عن العمل غير اجراء التبرع ب10 مليون ريال وثم السطو على راتب فقراء الموظفين لدعم صندوق الأمان الوظيفي؟ هل أدار ملف كارثة كورونا في بلاده بنوع من الحد الأدنى من الإدارة سوى اكاذيب شراء الأدوية من الصين والهند وكلها كلام فاضي! هل يكفي تبرعه 10 ملايين والىخرين دفعوا 22 مليون ريال بالكاد وصلت 32 مليون ريال ! هل فكر فعلا في من تضرر من كورونا وقام بإجراء عادل لتعويضهم بدلا من فتح باب القروض لهم! هل وهل وهل ! فشل بإمتياز وتحتفلون بعيد ميلاده؟! خخخخخخخخخ! الهالك كابوس عيد ميلاده هو العيد الوطني لمسقط عمان لمدة نصف قرن! إذن فليتحول عيد ميلاد حاكمكم الحالي إلى عيد وطني آخر ! مسقط وعمان مهزلة ومزبلة البلدان والأزمان! افرحوا وارقصوا لا عجب فقد رقصتم 50 سنة للهالك وصحيتم على فقر وذل ومهانة لا مثيل لها ! والآن أعيدوا الكرة وها هو الإفلاس ترونه بدون نظاراتكم السوداء ! خخخخخخخخ1 يا شعب ضحك من خبله وهبله الشعوب والأمم! خخخخخخخخ!هههههه!هاهاهاعه! هععععععع

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