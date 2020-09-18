5 دول ستطبع بعد الامارات والبحرين
5 دول ستطبع بعد الامارات والبحرين
الهدهد

بعد الإمارات والبحرين .. 5 دول أُخرى في طريقها للإنبطاح لإسرائيل من هي!؟

كتب وطن
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أعلن ، أن 5 دول أخرى على وشك تطبيع علاقاتها مع ، ثلاث من الشرق الأوسط واثنتان من خارج المنطقة.

وأكد مارك ميدوز السكرتير الخاص للرئيس الأمريكي في تصريح صحفي الجمعة، على أهمية تطبيع والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل، مشيرا إلى وجود 5 دول أخرى تفكر بجدية في تطبيع علاقاتها مع تل أبيب.

وأضاف أن الدول الخمسة هي ثلاث من الشرق الأوسط واثنتان من خارج المنطقة، رافضا الكشف عن اسماء تلك الدول.

وفي سياق آخر، قال ميدوز إن الرئيس لن يتوجه إلى نيويورك الثلاثاء القادم لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا أنه من المتوقع أن تعقد الجمعية اجتماعا افتراضيا بسبب كورونا.

والثلاثاء الماضي، وقعت والإمارات اتفاقي مع إسرائيل في البيت الأبيض، رغم الرفض والإدانة الواسعة من الجانب الفلسطيني.

لكن 17 جمعية سياسية ومؤسسة مجتمع مدني بحرينية، أدانت التطبيع مع إسرائيل، وقالت إنه “لا يمثل شعب المملكة، ولن يثمر سلاما”.

 

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