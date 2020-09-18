اتهمها زوجها بالزنا .. نشر صور السيدة المصرية صاحبة 73 مقطعًا جنسيًا مع إماراتيين!

نشرت صحيفة مصرية صور السيدة المصرية صاحبة 73 مقطعًا جنسيًا و135 مكالمة صوتية جنسية و49 محادثة جنسية مع راغبي المتعة في دولة الإمارات، والمتهمة من قبل زوجها بالزنا.

وتُظهر الصور الزوجة “سمر” من كفر الشيخ بصحبة شاب، كما أظهرت المقاطع الجنسية ممارسة الزوجة للأعمال المنافية للآداب.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة وفي آخر الإجراءات، استعجلت تقاير اللجنة الفنية المختصة بفحص الفيديوهات؛ للتأكد من أن الفيديوهات الجنسية تخص الزوجة “سمر” أم لا.

وكان الزوج كشف في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنه تلقى أيضًا مقاطع صوتية بصوت زوجته، تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع الشاب، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج.

وقال إنه في أواخر شهر رمضان الماضي، وعقب حصولها على إجازة، تلقى على هاتفه رسالة من رقم خارجي، بنفس الدولة التي تعمل بها، محادثات نصية بينها وأحد الأشخاص، تحتوي على عبارات جنسية، إلى جانب 73 مقطع فيديو إباحيًا، تظهر فيه زوجته مع نفس الشخص، كما تلقى 135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع عدد من الأشخاص.

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه تزوج من المشكو في حقها قبل 9 سنوات، في عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017، وكانت تقضي في الخارج فترة 5 شهور، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.

وأوضح الزوج أنه في شهر نوفمبر 2019، تلقى على هاتفه عبر تطبيق “واتس آب” مجموعة من الصور تظهر فيها زوجته عارية، فقام بتحرير محضر وتقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، مشيرًا إلى أن زوجته أبلغته، في ذلك الوقت، بأن “الصور مفبركة” بعد سرقة هاتفها أثناء تواجدها بالخارج.