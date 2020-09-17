مفتي سلطنة عُمان أسقط عمائم ولحى شيوخ النفاق.. هذا ما دعا إليه الأمة بعيدا عن أفعال سفهاء الرياض وأبوظبي

دعا مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، المسلمين للترابط والاجتماع حول رباط العقيدة وليس أي رباط آخر للنهوض بالأمة من كبوتها، وذلك في بيان له تزامن صدوره مع توقيع اتفاقية العار في البيت الأبيض بين الإمارات والبحرين من جهة وحكومة الاحتلال من جهة أخرى.

وقال “الخليلي” في بيانه الذي أصدره أمس على صفحته بتويتر ورصدته (وطن):”نداء الله تعالى المؤمنين ب”يا أيها الذين آمنوا” كفيلٌ بوحدتهم لأنه يندرج فيه كلُّ من انتسب إلى الإيمان على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم وأنسابهم وأقطارهم وثقافاتهم، فلا وزن للعنصرية ولا إلى أي شيء يُفرِّق بينهم، وإنما الالتفافُ حولَ عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر.

نداء الله تعالى المؤمنين ب"يا أيها الذين آمنوا" كفيلٌ بوحدتهم لأنه يندرج فيه كلُّ من انتسب إلى الإيمان على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم وأنسابهم وأقطارهم وثقافاتهم، فلا وزن للعنصرية ولا إلى أي شيء يُفرِّق بينهم، وإنما الالتفافُ حولَ عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر. pic.twitter.com/NnDQgGzB77 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) September 16, 2020

وأوضح مفتي السلطنة أن وحدة الأمة من القضايا التي تشغلنا وتقلقنا وتهسر ليلنا وتشغل نهارنا.

وشدد على أنه “يجب أن تكون وحدة الأمة بالنظر إلى وحدة الفكر ووحدة الاجتماع ووحدة السياسة ووحدة المصالح.

واختتم الشيخ أحمد الخليلي بيانه بأنه يجب على الأمة أن ترعى مصالحها ويرتبط بعضها ببعض برباط العقيدة، فرباط العقيدة أسمى من كل رباط لأنه رباط رباني وهو الكفيل بربط الناس بعضهم ببعض.

وربط مغردون بين تغريدة الشيخ الخليلي وبين اتفاقية التطبيع التي وقعتها الإمارات والبحرين مع الاحتلال الإسرائيلي، أول أمس الثلاثاء، في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبوساطة الرئيس دونالد ترامب.

وكانت كل من الإمارات والبحرين قد أنهيتا يوم الثلاثاء الماضي 15 سبتمبر/أيلول 2020، توقيع اتفاقية التطبيع النهائي مع الكيان الإسرائيلي وبرعاية أمريكية، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.

واعتبرت القيادة الفلسطينية ما قامت به كل من الإمارات والبحرين بمثابة خيانة تاريخية للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.

وتداولت خلال الأسابيع الماضية عديد من وسائل الإعلام أنباء عن ضلوع محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح، في تسهيل الحوار بين كل من الإمارات وإسرائيل، خلال كواليس اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين الجانبين.

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