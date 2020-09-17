صدق أو لا تصدق.. “شاهد” دجاجة حظها أفضل من المصريين بعهد السيسي سقطت من السطح فأجري لها جراحة بآلاف الجنيهات

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة جدل وسخرية واسعة، عقب تداول خبرا بالصور عبر وسائل الإعلام المصرية يفيد بإجراء عملية جراحية عاجلة لدجاجة كسرت ساقها بعد سقوطها من أعلى السطح في محافظة مرسى علم المصرية.

لأول مرة فى مصر، تم اجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ الفرخة " ليسكي " التي سقطت من فوق سطوح أحد المنازل فى مدينة فى مرسى علم، وتعرضت لكسر شديد فى قدميها، استغرقت الجراحة ساعتين، وتم خلالها تركيب شريحتين و6 مسامير، بتكلفة 7 آلاف جنيه 🐔🐥 pic.twitter.com/gBprFXOAmh — Magicano (@Magicanoo74) September 17, 2020

وفي التفاصيل وبحسب صحيفة “المصري اليوم” فقد شهدت إحدي العيادات البيطرية الخاصة، بمدينة سفاجا، بالبحر الأحمر، جراء عملية فريدة من نوعها لدجاجة، يمتلكها شخص سويسري الجنسية، يقيم مدينة مرسي علم، وذلك بعد تعرضها للسقوط من أعلي وكسر قدمها.

فيها حاجه حلوه

معقوله ده يحصل فى مصر

مصر ..

دجاجة تخضع لـ عملية جراحية استغرقت ساعتين تم خلالها تركيب شريحتين و6 مسامير بتكلفة 7 آلاف جنيه وصاحبها مستعد لتسفيرها للخارج pic.twitter.com/xT9IBPjlfj — اهلاوى صعيدى وافتخر Eng (@Ahmed2620071) September 17, 2020

وكشفت الصحيفة أنه على مدي ساعتين متواصلتين أجري طبيبان بيطريين بالبحر الأحمر، عملية جراحية ناجحة، داخل عيادة بيطرية خاصة عملية فريدة من نوعها، لإنقاذ الدجاجة التي سقطت من فوق سطوح أحد المنازل في مدينة بمرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، وتعرضت لكسر شديد في قدميها.

هذا وتم إجراء العملية بنجاح، بعد خضوعها للتعقيم، بالإضافة لإجراء بعض التحاليل الطبية، للتأكد من سلامتها، فيما تم وضع الدجاجة بالعيادة لمدة يومين، لوضعها تحت الملاحظة، والتأكد من شفائها.

حتي الفراخ الاجانب ليهم قيمه 😒خلي دي فرخه مصريه كانوا جابو رقبتها ع طوول 😂😂😂 https://t.co/JsOtVApgc8 — 🎀💓💓🎀 (@meeroooo__) September 17, 2020

ووضع الطبيبين قدم الدجاجة، في الجبس لمدة شهرين، والبدء في اجراء جلسات علاج طبيعي، تتراوح بين شهرين و3 أشهر، حتى تستطيع التحرك بشكل طبيعي.

واثارت الحادثة الغريبة موجة سخرية واستنكار كبير وسط المتابعين، مشيرين إلى أن هذه الفرخة حظها أفضل من المصريين في عهد السيسي.

يعني والله في ناس بتموت و تتبهدل و مش لاقيه رعايه و فرخه يحصل معاها كدا

اقرب مثال اخويا اللي رجله اتكسرت من كام يوم دا و كان عايز مسامير كسم دي بلد و كسم دا شعب من كل قلبي ⁦❤️⁩ https://t.co/ukmA0mQil7 — A L I (@AliAbdElra7man1) September 17, 2020

الخكومه المصريه عالجة فرخه بلدي ب 7الاف جنيه وقعت من فوق السطح 🤔

المواطن المصري..

قال كلمه عيب مقدرش اقولها.. 🙄 pic.twitter.com/RFCtEOV1RY — امال احمد (@skrookmohsen23) September 17, 2020

وكان الدكتور محمد أحمد، والدكتورة إيمان أبوالمجد، طبيبان بيطريان، اتفقا مع سائح سويسري الجنسية يقيم بمرسي علم، على اجراء عملية جراحية لتركيب شريحتين و6 مسامير، بتكلفة 7 آلاف جنيه، وذلك داخل إحدى العيادات البيطرية، بمدينة سفاجا لإنقاذ حياة الدجاجة التي يربيها منذ فترة، بعد تعرضها لحادث سقوط من أعلي، ما أدى لدخولها في حالة إعياء شديدة، جعلتها غير قادرة على الحركة.

لأول مرة فى مصر، تم اجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ الفرخة " ليسكي " وقعت من فوق السطوح فى مرسى علم، وتعرضت لكسر فى رجليها ، تم خلالها تركيب شريحتين و6 مسامير، بتكلفة 7 آلاف جنيه 😂 pic.twitter.com/DxVJXZpx9o — محمد ابن عوف (@ABOOUF22) September 17, 2020

واستقبل الطبيب المعالج، الفرخة “ليسكي” وهى في حالة إعياء شديدة وغير قادرة على الحركة، وتم إجراء العملية بعد خضوعها للتعقيم، وإجراء بعض التحاليل الطبية، للتأكد من سلامة أعضاءها الحيوية وهى المرة الاولى تجرى عملية مثل هذه لفرخة، وان مثل هذه العمليات تجرى لكلب أو قطة، وصاحب الفرخة سويسري يعيش في مصر.

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