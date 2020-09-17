دجاجة
دجاجة
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صدق أو لا تصدق.. “شاهد” دجاجة حظها أفضل من المصريين بعهد السيسي سقطت من السطح فأجري لها جراحة بآلاف الجنيهات

كتب وطن
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في بموجة جدل وسخرية واسعة، عقب تداول خبرا بالصور عبر وسائل الإعلام المصرية يفيد بإجراء عملية جراحية عاجلة لدجاجة كسرت ساقها بعد سقوطها من أعلى السطح في محافظة المصرية.

 

 

وفي التفاصيل وبحسب صحيفة “المصري اليوم” فقد شهدت إحدي العيادات البيطرية الخاصة، بمدينة ، بالبحر الأحمر، جراء عملية فريدة من نوعها لدجاجة، يمتلكها شخص الجنسية، يقيم مدينة مرسي علم، وذلك بعد تعرضها للسقوط من أعلي وكسر قدمها.

 

 

وكشفت الصحيفة أنه على مدي ساعتين متواصلتين أجري طبيبان بيطريين بالبحر الأحمر، عملية جراحية ناجحة، داخل عيادة بيطرية خاصة عملية فريدة من نوعها، لإنقاذ الدجاجة التي سقطت من فوق سطوح أحد المنازل في مدينة بمرسى علم، جنوب محافظة الأحمر، وتعرضت لكسر شديد في قدميها.

 

هذا وتم إجراء العملية بنجاح، بعد خضوعها للتعقيم، بالإضافة لإجراء بعض التحاليل الطبية، للتأكد من سلامتها، فيما تم وضع الدجاجة بالعيادة لمدة يومين، لوضعها تحت الملاحظة، والتأكد من شفائها.

 

 

ووضع الطبيبين قدم الدجاجة، في الجبس لمدة شهرين، والبدء في اجراء جلسات علاج طبيعي، تتراوح بين شهرين و3 أشهر، حتى تستطيع التحرك بشكل طبيعي.

 

واثارت الحادثة الغريبة موجة سخرية واستنكار كبير وسط المتابعين، مشيرين إلى أن هذه الفرخة حظها أفضل من المصريين في عهد السيسي.

 

 

 

وكان الدكتور محمد أحمد، والدكتورة إيمان أبوالمجد، طبيبان بيطريان، اتفقا مع سائح سويسري الجنسية يقيم بمرسي علم، على اجراء عملية جراحية لتركيب شريحتين و6 مسامير، بتكلفة 7 آلاف جنيه، وذلك داخل إحدى العيادات البيطرية، بمدينة سفاجا لإنقاذ حياة الدجاجة التي يربيها منذ فترة، بعد تعرضها لحادث سقوط من أعلي، ما أدى لدخولها في حالة إعياء شديدة، جعلتها غير قادرة على الحركة.

 

 

واستقبل الطبيب المعالج، الفرخة “ليسكي” وهى في حالة إعياء شديدة وغير قادرة على الحركة، وتم إجراء العملية بعد خضوعها للتعقيم، وإجراء بعض التحاليل الطبية، للتأكد من سلامة أعضاءها الحيوية وهى المرة الاولى تجرى عملية مثل هذه  لفرخة، وان مثل هذه العمليات تجرى  لكلب أو قطة، وصاحب الفرخة سويسري يعيش في مصر.

 

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