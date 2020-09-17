“شاهد” ما فعله سعودي “عديم مروءة” مع موظفة بمركز تجاري يفجر غضب مواطنيه ودعوات لجعله “عبرة”

عبر مغردون سعوديون على “تويتر” عن غضبهم الشديد، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر مواطنا بأحد المراكز التجارية بالمملكة وهو يهين موظفة سعودية ويعتدي عليها بالسب والإهانة.

ويظهر المواطن السعودي في الفيديو وهو يقف أمام الموظفة السعودية التي ترتدي النقاب لاستلام أغراضه التي ابتاعها، قبل أن يلوح بيده تجاهها ويصرخ في وجهها، ثم يلقي بما في يده في وجهها بعدما ابتعدت عنه عقب المشادة.

مواطن يسيء لموظفة سعودية تعمل كاشير ويقوم بإهانتها ورمي اغراضه بوجهها ورفع صوته عليها بطريقة بجحة وبكل وقاحة يقول كملي شغلك !!!

عنايتكم @MOISaudiArabia @pss_ar @HRSD_SA #مواطن_يسي_لموظفه_سعوديه pic.twitter.com/LPGCGSXpqA — ســعــد شــيــبــان الــغــامــدي#الزلزال (@saudi_5G) September 17, 2020

ويظهر من الفيديو صوت الموظفة وهي تطالب المواطن “أن يحترم نفسه ولا يقل أدبه”، وشخص ثالث يبدو أنه عامل بالمكان يحاول تهدئة الأمر.

ودشن ناشطون سعوديون على موقع تويتر هاشتاغ “#مواطن_يسي_لموظفه_سعوديه” تعبيرا عن غضبهم من الحادثة وطالبوا بمحاسبة الرجل، وتحسين شروط عمل الموظفين السعوديين من كلا الجنسين، سيما النساء ووقف التعديات عليهن.

#مواطن_يسي_لموظفه_سعوديه

هؤلاء لم يجدوا نظام يعاقبهم ويطبق عليهم حق عام حتى لو تنازل المتضرر

لذلك تجدهم في كل سوق ومركز تجاري يتعدون على الموظفات تلفظ وسلوب قذر بعضهم يطش الفلوس او يرمي بطاقة الصرافه في وجه الموظفه — عبدالحميد (@6ocmRtV9OSkXDbo) September 17, 2020

المريض لازم يتحاسب قليل الحيا والمرؤة #مواطن_يسي_لموظفه_سعوديه — محمد الزهيري (@mohammedaaazzz1) September 17, 2020

وكتب أحد النشطاء مستنكرا تعدي المواطن على الموظفة السعودية:”تصرف خاطيء جدا ولازم يتحاسب عليه ، انت في مكان عام ينبغي انك تحترم نفسك وتحترم المكان وتحاسب وتاخذ اغراضك بكل لطف وتروح ، اما اسلوب العنجهه والخراط ماهو من اداب المسلم ..”

#مواطن_يسي_لموظفه_سعوديه

تصرف خاطيء جدا ولازم يتحاسب عليه ، انت في مكان عام ينبغي انك تحترم نفسك وتحترم المكان وتحاسب وتاخذ اغراضك بكل لطف وتروح ، اما اسلوب العنجهه والخراط ماهو من اداب المسلم .. — ﮼جـــزاااع (@j_saa10) September 17, 2020

وكتبت ناشطة أخرى أنه برغم عدم معرفتهم بكامل التفاصيل وما حدث قبل تصوير هذا المقطع بينهما، إلا أنه مهما كان السبب فلا يعطيه حق التهجم عليها ورميها بالاغراض بهذه الطريقة.

مانعرف التفاصيل لكن مهما كان السبب فهو مايعطيه حق التهجم عليها ورميها بالاغراض بهالطريقة فيه ادارة وفيه مسؤول عنها واذا مانفع فيه شرطة والمحل فيه كميرات تثبت حقها وحقه #مواطن_يسي_لموظفه_سعوديه — g (@g_b_a1) September 17, 2020

وتابعت موضحة:”فيه ادارة وفيه مسؤول عنها واذا مانفع فيه شرطة والمحل فيه كمايرات تثبت حقها وحقه”

وعلقت ناشطة ثالثة بقولها:”بإذن الله يتم القبض عليه ومحاسبته إهانة موظفه اثناء تأدية عملها ويصارخ بعد .واستغرب البرود من المشرفين عليها في العمل محد وقف معها ووقفه عند حده لو يطلب الشرطة له كانهم خايفين من هالنكره”

#مواطن_يسي_لموظفه_سعوديه

بإذن الله يتم القبض عليه ومحاسبته إهانة موظفه اثناء تأدية عملها ويصارخ بعد .واستغرب البرود من المشرفين عليها في العمل محد وقف معها ووقفه عند حده لو يطلب الشرطة له كانهم خايفين من هالنكره — سعودية وافتخرMBS 🇸🇦 (@Mrsjojo123) September 17, 2020

هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي على هذه الواقعة حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وباتت ظاهرة الاعتداء على الموظفين أثناء العمل في المملكة ظاهرة مقلقة وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا المشهد، الذي يدعو للقلق ويوجب على السلطات التدخل لتنظيم قوانين العمل ومنع تكراره مستقبلا.

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