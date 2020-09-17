مواطن يسي لموظفة سعودية
مواطن يسي لموظفة سعودية
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“شاهد” ما فعله سعودي “عديم مروءة” مع موظفة بمركز تجاري يفجر غضب مواطنيه ودعوات لجعله “عبرة”

كتب وطن
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عبر مغردون سعوديون على “تويتر” عن غضبهم الشديد، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر مواطنا بأحد المراكز التجارية بالمملكة وهو يهين ويعتدي عليها بالسب والإهانة.

 

ويظهر المواطن السعودي في الفيديو وهو يقف أمام الموظفة التي ترتدي النقاب لاستلام أغراضه التي ابتاعها، قبل أن يلوح بيده تجاهها ويصرخ في وجهها، ثم يلقي بما في يده في وجهها بعدما ابتعدت عنه عقب المشادة.

ويظهر من الفيديو صوت الموظفة وهي تطالب المواطن “أن يحترم نفسه ولا يقل أدبه”، وشخص ثالث يبدو أنه عامل بالمكان يحاول تهدئة الأمر.

 

ودشن ناشطون سعوديون على موقع تويتر هاشتاغ “#مواطن_يسي_لموظفه_سعوديه” تعبيرا عن غضبهم من الحادثة وطالبوا بمحاسبة الرجل، وتحسين شروط عمل الموظفين السعوديين من كلا الجنسين، سيما النساء ووقف التعديات عليهن.

 

 

 

وكتب أحد النشطاء مستنكرا تعدي المواطن على الموظفة السعودية:”تصرف خاطيء جدا ولازم يتحاسب عليه ، انت في مكان عام ينبغي انك تحترم نفسك وتحترم المكان وتحاسب وتاخذ اغراضك بكل لطف وتروح ، اما اسلوب العنجهه والخراط ماهو من اداب المسلم ..”

 

 

وكتبت ناشطة أخرى أنه برغم عدم معرفتهم بكامل التفاصيل وما حدث قبل تصوير هذا المقطع بينهما، إلا أنه مهما كان السبب فلا يعطيه حق التهجم عليها ورميها بالاغراض بهذه الطريقة.

 

 

وتابعت موضحة:”فيه ادارة وفيه مسؤول عنها واذا مانفع فيه شرطة  والمحل فيه كمايرات تثبت حقها وحقه”

 

وعلقت ناشطة ثالثة بقولها:”بإذن الله يتم القبض عليه ومحاسبته إهانة موظفه اثناء تأدية عملها ويصارخ بعد .واستغرب البرود من المشرفين عليها في العمل محد وقف معها ووقفه عند حده لو يطلب الشرطة له  كانهم خايفين من هالنكره”

 

 

هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي على هذه الواقعة حتى لحظة كتابة هذه السطور.

 

وباتت ظاهرة الاعتداء على الموظفين أثناء العمل في المملكة ظاهرة مقلقة وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا المشهد، الذي يدعو للقلق ويوجب على السلطات التدخل لتنظيم قوانين العمل ومنع تكراره مستقبلا.

 

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