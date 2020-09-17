“شاهد” باحث عُماني يفجر مفاجأة عن عروض “مغرية” لحزب الله مقابل تأجيل التحقيق بانفجار بيروت

علق الكاتب والباحث العماني علي المعشني، على اتفاقات التطبيع التي وقعت مؤخرا بين دول خليجية هي الإمارات والبحرين وبين إسرائيل بشكل علني.

وفي حوار له مع الإعلامي العماني موسى الفرعي ضمن برنامج “هنا مسقط”، قال “المعشني” إنه في الوقت الحالي لا صوت يعلو فوق صوت التطبيع وانتخابات إسرائيل وأمريكا ومعروف ـ حسب قوله ـ أن المراد من التطبيع مسألة تمكين نتنياهو في إسرائيل وتمكين ترامب في أمريكا بالانتخابات القادمة.

ما رأي الكاتب والباحث العماني علي المعشني @alibinmasoad

في #التطبيع مع إسرائيل؟ ضمن برنامج #هنا_مسقط مع موسى الفرعي @moosaFarei رابط السؤال كاملاً: https://t.co/E9gG7KyEnO pic.twitter.com/yMHqNCkP0T — مسقط اف ام | Muscat FM (@RadioMuscat) September 17, 2020

وأوضح الباحث العماني أن موقف الرئيس الأمريكي ورئيس حكومة الاحتلال، أصبح متأزما بالنسبة للانتخابات المقبلة بعد أن أصدر الكونجرس قرارا بعدم استخدام القوة ضد إيران، وأنهى الورقة التي كان يستخدمها ترامب ويضغط بها لتحقيق مصالحه الشخصية.

وكشف علي المعشني في حواره عن عروض وصفها بالمغرية وصلت حزب الله والقيادة اللبنانية من عدة أطراف، بشأن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.

وقال إن زعيم حزب الله حسن نصرالله قال إنه لو ثبت لإسرائيل يد بهذا التفجير فسنضربها بنفس القوة والألم، مشيرا إلى ما وصفه بصفقات “تحت الطاولة” عبر وسطاء منهم من يريد تأجيل التحقيق بقضية الانفجار ومنهم من يريد التعجيل وكل حسب مصلحته وموقفه من إسرائيل.

وأوضح الباحث العماني أن أعداء ترامب ونتنياهو يريدون التعجيل بنتائج التحقيق ويتمنون ظهور يد لإسرائيل بالتفجير، حتى يضربها حزب الله ويسقط نتنياهو وترامب في انتخاباتهما، وفريق آخر يسعى لتأجيل التحقيق لمصلحته مع إسرائيل وترامب.

وقال علي المعشني إن ترامب ونتنياهو قدموا “عروض لا تتخيلها لحزب الله والقيادة اللبنانية مقابل تأجيل التحقيق.. وإذا فزنا نعدكم بوعود كثيرة”

ويرى الفلسطينيون في تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل “خيانة” لقضيتهم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، بينما تعتبره أبوظبي والمنامة “قرارا سياديا”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك