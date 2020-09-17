“شاهد” أربع نشمات أردنيات “وقعن في مآزق” بتركيا وطلبن الفزعة من أبناء وطنهن والحكومة نائمة بالعسل!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأربع فتيات أردنيات، تقطعت بهن السُبل في تركيا، وانتهى بهم الأمر إلى الشارع بعدما عجزوا عن العودة إلى المملكة الهاشمية.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، إحدى الفتيات وهي تتحدث عن معاناتهم وتطلب “الفزعة” قائلة: “كيفكوا يا إخواني الأردنيين يانشامى، طبعاً إحنا بنات بتركيا، إحنا مو متعثرين، أحنا أربع بنات وأخوي اللي عمره 15 سنة، وهلأ إحنا بالشارع زي ما إنتوا شايفين، هاي عند الجامع إحنا قاعدين”.

وتابعت الفتاة التي قامت بتصوير المقطع اليوم الخميس الثانية فجراً: “إجينا على تركيا وعلقنا هون، وما معنا حق أكل ولا حق بيت نقعد فيه، ومكسور علينا إيجار بيت لأنه الزلمة ما دفعناله وطلعنا من البيت”.

وطالبت الفتاة المساعدة قائلة: “بدنا همتكم وفزعتكم ومحتاجين ننزل عالأردن فوراً، بتعرفوا بنات بالشارع مابيصير، واحنا خايفين لحالنا، اطلعوا الشوارع واطلعوا العالم”.

٤ فتيات أردنيات تقطعت بهم السبل في تركيا يناشدون المساعده!#الأردن pic.twitter.com/ZrGoPSZCg5 — General Inspector (@GeneralInspect2) September 16, 2020

واشتكى عدد كبير من الأردنيين الراغبين في العودة من تركيا، من صعوبات تُعرقل عودتهم إلى الأردن، في ظل تعثر أعمالهم وطردهم من المنازل التي يستأجرونها بسبب عدم قدرتهم على دفع الايجار.

وطالب المواطنون سلطات بلادهم الإسراع في إعادة فتح المنصة أمامهم للعودة وتخفيض تكلفة الرحلة التي لا يتحملها الشخص العادي في ظل الظروف التي مروا بها بعد توقيف أعمالهم.

وفي سياق متصل، قال مازن الفراية، مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، لوسائل إعلام محلية، إنهم استأنفوا استقبال الرحلات الجوية المنتظمة، وسيستقبل المطار في البداية 6 رحلات منتظمة يوميا، للتمكن من اختبار منظومة العمل في المطار، بعد توقف الرحلات المنطقة لفترة طويلة.

وكان وزير النقل خالد سيف، قال إن الأولوية في هذه الرحلات ستكون لعودة الأردنيين من الخارج.

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