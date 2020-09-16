لسبب لن تتوقعوه .. زوجة تطلب منع زوجها من معاشرتها 20 عاماً!!

أوردت صحيفة “​الغارديان​” البريطانية خبراً يتعلّق بحادثةٍ غريبةٍ لزوجة لندنيّة، رفعت دعوى قضائية تطالب فيها بمنع زوجها من معاشرتها 20 عاماً، لعجزها عن التركيز في دراساتها.

وقالت الزوجة إنها تجد صعوبة في إتخاذ القرار بشأن ​ممارسة الجنس​ مع زوجها، ما يلقي بظلال الشك على طبيعة العلاقة، وقد يؤدي إلى خطر إرتكاب جريمة الإغتصاب.

وأقر القاضي بأن إصداره حكما بمنع الزوج من ممارسة الجنس لمدة 20 عاماً صعب التطبيق، حيث لن تتمكن الشرطة من رصد إنتهاك الحكم.

وكشف القاضي أن الحكم نفسه يعد إنتهاكاً للأعراف العامة، حيث أنه “لا يرى حقاً أساسياً من حقوق الإنسان أكثر وضوحاً، من حق الرجل في ممارسة الجنس مع زوجته”.