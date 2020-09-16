“شاهد” فيلم قصير بعنوان “المعتوه” بطولة شقيق سفيه أبوظبي “الوسيم” عبدالله بن زايد

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة مع مقطع فيديو مقتطف من أحداث توقيع اتفاقية التطبيع، التي جرت أمس في البيت الأبيض في العاصمة واشنطن بين الإمارات والبحرين من جهة، والكيان الإسرائيلي من جهة أخرى وبرعاية أمريكية.

ووثق المقطع لحظة توقيع الاتفاقية حيرة وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، والذي بدا وكأنه لا يعلم ما الذي يفعله، ليستعين بعدها بمساعدة ترامب كي يسألها ما الذي عليه فعله أو في أي مكان يمكنه التوقيع، وأيضاً لم يستطيع إنجاز ذلك.

شريط قصير بعنوان "المعتوه" 👇 pic.twitter.com/4CqgVyQDXg — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) September 16, 2020

فذهب ليقترب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والذي ظهر بالمقطع كأنه يعطف على عبد الله بن زايد ويربت على كتفه في محاولة منه لتهدءته وتسهيل المسائل عليه وكأنه يعامل طفلاً صغيراً.

وقام بعدها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يجلس بجانب ترمب، وأشار لعبد الله بن زايد في أي مكان يوقع.

وتسبب المقطع بموجة جدل وسخرية كبيرة بين المغردين الذين أخذوا يسخرون من أداء وزير الخارجية الإماراتي، وظهوره الهزيل الذي حاول فيه أن يحمل وزر شقيقه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

ذكرني بمشهد توقيع الاتفاقية في مسرحية الزعيم pic.twitter.com/U49AevIOU8 — أبو كاظم الجريدي ⁦⁦🇵🇸⁩⁦🇹🇳⁩ (@AbouKadhem) September 16, 2020

والله فنان اللي عمل هالمقطع جد معتوه هاد ياراجل شكله وقع على اتفاقيات مش قدها ولاهو قراها اصلا 😂😂😂😂 — TACTICS (@Afootballphilo1) September 16, 2020

وكانت كل من الإمارات والبحرين قد أنهيتا أمس الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، مراسم توقيع اتفاقية التطبيع النهائي مع الكيان الإسرائيلي وبحضور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

واعتبرت القيادة الفلسطينية الخطوتين الإماراتية والبحرينية بمثابة خيانة تاريخية وطعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني ونضاله الممتد لعقود من أجل نيل حقوقه الوطنية في أرضه ومقدساته.

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