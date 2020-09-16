عبدالله بن زايد يوقع اتفاق التطبيع
عبدالله بن زايد يوقع اتفاق التطبيع
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“شاهد” فيلم قصير بعنوان “المعتوه” بطولة شقيق سفيه أبوظبي “الوسيم” عبدالله بن زايد

كتب وطن
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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة مع مقطع فيديو مقتطف من أحداث توقيع اتفاقية ، التي جرت أمس في البيت الأبيض في العاصمة واشنطن بين والبحرين من جهة، والكيان الإسرائيلي من جهة أخرى وبرعاية أمريكية.

 

ووثق المقطع لحظة توقيع الاتفاقية حيرة وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، والذي بدا وكأنه لا يعلم ما الذي يفعله، ليستعين بعدها بمساعدة ترامب كي يسألها ما الذي عليه فعله أو في أي مكان يمكنه التوقيع، وأيضاً لم يستطيع إنجاز ذلك.

 

فذهب ليقترب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والذي ظهر بالمقطع كأنه يعطف على عبد الله بن زايد ويربت على كتفه في محاولة منه لتهدءته وتسهيل المسائل عليه وكأنه يعامل طفلاً صغيراً.

 

وقام بعدها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يجلس بجانب ترمب، وأشار لعبد الله بن زايد في أي مكان يوقع.

 

وتسبب المقطع بموجة جدل وسخرية كبيرة بين المغردين الذين أخذوا يسخرون من أداء وزير الخارجية الإماراتي، وظهوره الهزيل الذي حاول فيه أن يحمل وزر شقيقه ولي عهد أبو ظبي .

 

 

 

وكانت كل من الإمارات والبحرين قد أنهيتا أمس الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، مراسم توقيع اتفاقية التطبيع النهائي مع الكيان الإسرائيلي وبحضور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

 

واعتبرت القيادة الفلسطينية الخطوتين الإماراتية والبحرينية بمثابة خيانة تاريخية وطعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني ونضاله الممتد لعقود من أجل نيل حقوقه الوطنية في أرضه ومقدساته.

 

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