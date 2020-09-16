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“شاهد” دواء يثير جدلا واسعا بين الكويتيين.. يدخل في تركيبه أعضاء من الخنزير والسلطات تتدخل

كتب وطن
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تفاعلت الاجتماعي في مع أخبار متداولة عن دواء يتم استخدامه للعلاج من وسرطان البنكرياس، ويدخل في إنتاجه منتجات من نسيج بنكرياس ، مما أثار حالة من الجدل حول إن كان ذلك حلال أم حرام وفقا للشريعة الإسلامية.

 

وانتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق قيام مواطن بالكشف عن وجود منتجات من الخنزير في أحد الأدوية، وسط استغراب مصور المقطع الذي أخذ ينصح المواطنين بالبحث في أصل كل سلعة يستخدمونها.

 

وفي سياق الرد على تلك التساؤلات أكدت وزارة الصحة الكويتية، أن أحد أدوية مرض التليف الحويصلي وسرطن البنكريات، الذي يتم صرفه في صيدليات المستشفيات التابعة للوزارة، والذي يحتوي على منتجات من نسيج بنكرياس الخنزير، حلال شرعاً، بحسب فتاوى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

وقالت الوزارة خلال بيان لها أصدرته أمس الثلاثاء، إن هذا الدواء مسجل في الكويت منذ عام 2015.

 

وأوضحت أن هذا الدواء تم عرضه على لجنة الأمور العامة في إدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي أكدت على أن “الجيلاتين” يعتبر مادة مستحلة فهو غير الجلد والعظم الذي استخرج منهما وعلى هذا فإنه يباح صنعه وأكله وبيعه، كما قالت.

 

وتابعت إدارة الإفتاء الكويتية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن هناك عديد من المنتجات الدوائية والغذائية والتي يدخل في تركيبتها الجيلاتين المستخلص من شحوم الخنازير، مشيرة إلى أن صناعة تلك المنتجات تغير من خصائص المادة الأصلية المكونة لها، بعد تفاعلها الحراري والكيميائي، مما أباح استخدامها شرعاً.

 

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