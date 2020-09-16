“شاهد” بحرينية “عديمة الرحمة” تثير موجة غضب واسعة بما فعلته مع خادمتها على الطريق السريع!

أثار فيديو متداول في البحرين، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوُثق تصرف مواطنة بطريقة لا إنسانية مع خادمتها في السيارة.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، سيارة تسير في الشارع العام، بينما وُضعت الخادمة في صندق السيارة الخلفي بطريقة غير إنسانية لتثبيت الحمولة ومنعها من السقوط.

معقوله مركب خدامه تمسك الاغراض بالدبه ماكو انسانيه للاسف. 😱 pic.twitter.com/LOIjDtD2xA — كابتن /مُهنّد عبدالله مبارك العيّار👨🏻‍✈️ (@q80irpilot) September 16, 2020

وأثار الفيديو غضب الناشطون الذين طالبوا بسحب الرخصة من السائق، ومحاسبة المواطنة لتعريضها حياة الخادمة للخطر.

يعني الاغراض اهم من الخدامه يا ابن الكلب حسبي الله ونعم الوكيل فيك https://t.co/H2yQJJDHSa — د . درجان (@elexiid) September 16, 2020

المفروض الي يصور يبلغ عنهأ الشرطه — Girl from the moon (@agirl4f16) September 16, 2020

عدم أحساس برحمه — walshaheen (@walshahen55) September 16, 2020

لا حول الله ولا قوة الا بالله

خايف علي أغراضك كذا؟؟؟

ولا خايف من الله!!!!

حملهم بسياره اكبر

او اربطهم بحبل — صفية (@FeRMIP7D3E4C08O) September 16, 2020

والله ياخوك الشرهة على وزارة الداخلية

المفروض هالشخص يعاقب بالسجن لمدة لاتقل عن 3 شهور

هالتصرف شبيه بالشروع بقتل نفس. — الجــبـل الــشـمـري (@shah41__) September 16, 2020

شنو قلة الانسانيه والرحمه عند هذا الانسان اللي مستحيل يكون انسان افرض انقلبت السياره اواحد دعمها من الخلف شنو يفيدها كرتونك ياعديم الانسانيه وين الداخليه شوفي شغلج مع صاحب السياره هذيلا البشر امانه في اعناقكم — ام يوسف (@q8tyrkii) September 16, 2020

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية في وقت لاحق اتخاذها الإجراءات القانونية ضد صاحبة المركبة.

تعقيباً على مقطع فيديو متداول ببعض مواقع التواصل الاجتماعي..(المرور): اتخاذ الإجراءات القانونية حيال فتاة (20 عاما) وحجز مركبتها، تمهيدا لاحالتها للنيابة، إثر قيادتها السيارة ، واضعة أخرى في (الصندوق) ، معرضة حياتها للخطر pic.twitter.com/ABoCZX0evQ — Ministry of Interior (@moi_bahrain) September 16, 2020

وكشفت الوزارة في تغريدة عبر “تويتر” أن صاحبة السيارة فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، مبينة أنه ستتم إحالتها للنيابة العامة، كما تم حجز مركبتها.

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