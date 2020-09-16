بحرينية تعذب خادمتها
بحرينية تعذب خادمتها
Videoحياتنا

“شاهد” بحرينية “عديمة الرحمة” تثير موجة غضب واسعة بما فعلته مع خادمتها على الطريق السريع!

كتب وطن
0

أثار فيديو متداول في ، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوُثق تصرف مواطنة بطريقة لا إنسانية مع خادمتها في السيارة.

 

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، سيارة تسير في الشارع العام، بينما وُضعت الخادمة في صندق السيارة الخلفي بطريقة غير إنسانية لتثبيت الحمولة ومنعها من السقوط.

 

وأثار الفيديو غضب الناشطون الذين طالبوا بسحب الرخصة من السائق، ومحاسبة المواطنة لتعريضها حياة الخادمة للخطر.

 

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية في وقت لاحق اتخاذها الإجراءات القانونية ضد صاحبة المركبة.

 

وكشفت الوزارة في تغريدة عبر “تويتر” أن صاحبة السيارة فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، مبينة أنه ستتم إحالتها للنيابة العامة، كما تم حجز مركبتها.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“كذب ومحاولة تضليل”.. هكذا اختلفت صياغة اتفاق التطبيع الثلاثي في المعنى…

تقارير

ابن زايد يكذب كما يتنفس.. هذا ما أخفاه وكشفه مسؤول إسرائيلي كبير بعد أن باع فلسطين…

الهدهد

“سلام، شالوم، بيس”.. “شاهد” السعوديون يطبلون لـ”ابن…

الهدهد

“شاهد” كيف أهان ترامب بطريق الإمارات عبدالله بن زايد وذيله وزير خارجية…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.