فنانة أردنية “أرجل من عيال زايد” قالت ما لم يقدر حكام العرب على النطق به ولقنت متصهيني الخليج درساً قاسياً

شنت الفنانة الأردنية جولييت عواد، هجوما عنيفا على الإمارات والبحرين عقب توقيعهما منذ قليل اتفاق العار مع الكيان المحتل برعاية أمريكية في البيت الأبيض.

وشددت “عواد” في تصريحات لها نقلتها وسائل إعلام أنه يجب محاربة الاحتلال وتعريته أمام العالم.

وأكدت الفنانة الأردنية أن كل سبل المقاومة متاحة “ابتداء من القلم حتى البندقية” حسب وصفها.

وتابعت جولييت عواد:”سنشهد الكثير من الأعمال الدرامية التي تزين صورة الكيان الصهيوني في الأشهر والمواسم المقبلة”

وشددت أنه يجب على الفنان ألا يبيع ضميره ويشارك في أي عمل فني يجمل صورة الاحتلال الصهيوني، ومطلوب من الشعوب مقاطعة الاحتلال اقتصاديا واجتماعيا وفنيا.

وشهد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، ووعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانضمام دول أخرى من المنطقة للتطبيع، فيما تحدث الموقعون عن بدء مرحلة تاريخية جديدة.

وحضر هذا التوقيع كل من ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.

ومع بدء مراسم التوقيع، قال ترامب إن إسرائيل والإمارات والبحرين سوف تتبادل السفراء، وستتعاون فيما بينها كدول صديقة.

وأضاف أن هذه الاتفاقات سوف تؤسس لسلام شامل في المنطقة قائم على الصداقة والاحترام المتبادل، وستقضي بالسماح للمسلمين حول العالم بالصلاة في المسجد الأقصى.

وتابع ترامب “هذه الاتفاقات تؤكد على التحرر من النهوج الفاشلة السابقة، وهناك بلدان أخرى ستلحق بالركب”.

أما وزير الخارجية الإماراتي فقال إن الهدف من معاهدات السلام هو العمل من أجل استقرار المنطقة، معتبرا أنها ستساعد على الوقوف أكثر إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن أي خيار غير السلام سيعني الدمار والفقر والمعاناة الإنسانية، معتبرا أن اليوم يشهد حدثا سيغير الشرق الأوسط.

وشكر عبد الله بن زايد رئيس الوزراء الإسرائيلي “لاختياره السلام”، وقال “لم تكن هذه المبادرة ممكنة لولا جهود الرئيس الأميركي”.

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