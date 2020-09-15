“على شوارب لحيتك بس يا حيف”.. “شاهد” القطري ابن الذيب “اخو رجال” يمسح الارض بكرامة ابن زايد ويشكر الكويت

نشر الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي، قصيدةً جديدة تحدى بها دول الحصار، وهاجم المُطبعين مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مُباشر، مشيداً بموقف بلاده.

وظهر “ابن الذيب” بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يجلس في منزله وبيده عكازه، ويبدأ بإلقاء أبيات شعرية جاء فيها: ”

وسط البحر لكن ماحصلت دانه.. وأنا على قارب بليا مجاديف

وأثار رزقي عند ربي ضمانة.. لقيتها وأنا معودة على السيف

غني يا تل أبيب يا ليل دانة.. لو إنه عيون القدس حُمر ومذاريف”.

وتابع “ابن الذيب”: “تاريخ يا الإسلام بعنفوانه.. معرف نفسه مايحتاج تعريف، لو مدعين طامعها في هوانا.. تدفع بذلك باهظات التكاليف، وترامب لو ماهو بحاتم زمانه.. برابرة أم بخيت جاته على الكيف، من ضانها سدد حلاله وهو ضانه يرعى مع ضان الخواجات في الريف”.

وهاجم ابن الذيب المُطبعين قائلاً: “الشرخة فيهم ماهو في الاسطوانة الغالية على قلوب المواليف، التركي يروعهم بأردوغانه.. والفارسي يكشف ورا زيفهم زيف، واحنا تحت ربي وستره وأمانه.. ونفوسنا ماتقبل الضيم وتعيف”.

واستطرد “ابن الذيب”: “حتى إنت يا شيبوب خنت الأمانة.. على شوارب لحيتك بس ياحيف، من مات عنتر قمت تركب حصانه.. وتسل سيفه وإنت ماتعرف السيف، عود على حمارك بلاش اللعانة.. والسيف رده خل عنك السواليف، مانخبر في يدك إلا خيزرانة مستوردة من مصنع الليف”.

وتابع: “ياليف بهينك ببيت شديدة الإهانة بحبكة كديميس وبفكرة خليف، ولاتزعل من الشاعر ومن لسانه .. لو كانلك في وسط بطنه معاريف، من قوي حسب رسول الديانة.. خير عند الله من مؤمن ضعيف، وتاريخ جدانك مافي استهانة.. بالدين ولا العرض وارجع للأرشيف”.

وتحدث “ابن الذيب” عن موقف بلاده، وموقف الكويت والضغوط السياسية المُمارسة عليها قائلاً: “يوسف ماطاوع بالمذلة إخوانه.. لو يزعلون ويقطعون المصاريف، خانوه والله جل شانه.. ماخانه عقب السجن رقاه روسه المشاريف، مابه مطر والبر مات أقحوانه.. ياربي عبادك لخيرك ملاهيف، واستر على القطب الشمالي مكانه.. خايف يذوب إن مرته جمرة الصيف”.

وكان “ابن الذيب” قد أعلن اعتزاله الشعر قبل أشهر، بعد الضجة التي أثارها إلقاء شعر يرثي فيه اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بعد مقتله بضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وظهر “ابن الذيب” بفيديو الاعتزال يقول: “بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الأعزاء من قبل ومن بعد لن أطيل عليكم، وبناء على طلب شخص عزيز وغالي علي قررت اعتزال الشعر تماما”.

وتابع ابن الذيب قائلا: “لن أعود ولن أرجع عن هذا القرار إلا بطلب من ذات الشخص سائلا المولى عز وجل أن يحفظ دول الخليج والأمة الإسلامية ويحمق أذناب الحكومات والمنافقين وأصحاب اللا مبادئ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

وكان ابن الذيب قد قال في قصيدة رثاء سليماني التي انتشرت بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن سليماني “لا يشرب من الذلة” وأنه “قاسم الكافرين وناصر الملة” على حد تعبيره، رادا على من “انتقد وشمت” بمقتله واصفا إياهم بأنهم هم من “ذلوا”.

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