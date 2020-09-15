“شاهد” مخرج أردني يوثق محاولة انتحاره في بث مباشر بسبب ظلم هذا الوزير له ومفاجأة بنهاية المقطع

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بمقطع فيديو أثار جدلا واسعاً، يوثق حديث للمخرج الأردني إياد الريموني، أثناء محاولته الانتحار وقبل أن تمنعه قوات الأمن من ذلك في اللحظات الأخيرة.

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته “وطن”، حديث المخرج الأردني خلال المقطع وهو يقول ما نصّه: “أنا إذا بتألم بتألم على والدتي وعلى ابني وعلى والدي، إنه الإنسان يوصل لهيك مرحلة، ما بيكون إلا مثل الخيل الجموح، ببعض الأحيان بيكون مكسور وشبه مكسور، بعض الأحيان مثل الحثالة أو إمعة”.

محاولة انتحار المخرج إياد الريموني على الهواء مباشرة! برسم وزير الشباب والثقافة فارس بريزات!#الأردن pic.twitter.com/Af7DpA2FpJ — General Inspector (@GeneralInspect2) September 15, 2020

وتابع: “الموت بالنسبة لي الآن قيمة، بعرف يمكن متعذب أو محروق أو مجنون، بس قرار صادر عن وزير ثقافة أهوج وأمين عام أخرق، باستثناء طموح شباب من مسابقة عالمية شارك فيها أكثر من سبعين دولة وترشح ما يقارب ست نصوص، للقائمة القصيرة ويتم استثناءه من قبل ناس غير مختصين، هذا الأمر إن دل بيدل على تسليم الأمر لأصحاب غير مختصين”.

لينقض عليه بعدها عناصر من الأمن ويحكموا سيطرتهم عليهم ليمنعوه من الانتحار.

وتفاعل المتابعون عبر مواقع التواصل مع حديث المخرج الأردني بالمقطع المتداول، معبرين عن تضامنهم مع إياد الريموني، ومتمنين له أحوالاً أفضل مما هو فيه.

اخرتنا كلنا هيك القهر والظلم والقمع. يولد الاحباط ويقود الى النهاية — jordan. jordan (@RaShnnag) September 15, 2020

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا رب دخيلك تجيرنا من القهر والظلم واليأس — ركوة كتب (@7orryya98) September 15, 2020

وقال أحد المغردين معلقا: “الله يكون في عونه ويرزقه من أوسع أبوابه لكن الانتحار اكبر خطا مش حل, إذا قتل نفسه رح يحل مشكلته !؟ الله يهونها على الجميع ويهدينا”.

الله يكون في عونه ويرزقه من اوسع ابوابه لكن الانتحار اكبر خطا مش حل , اذا قتل نفسه رح يحل مشكلته !؟ الله يهونها على الجميع ويهدينا — أبو المجد (@AbuAlmajdmuslim) September 15, 2020

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