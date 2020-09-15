“شاهد” ما الذي حدث لزوج الفنانة ديانا كرزون في ليلة دخلته .. “أنا هيني هون”!!

كشف الاعلامي الأردني معاذ العمري زوج الفنانة الأردنية ديانا كرزون حقيقة ما حدث له في المركز الأمني بعد قيام قوات الأمن باستدعائه بعد ساعات من حفل زفافه.

وكتب العمري على فيسبوك: “إلى بعض الدكاكين الاعلامية الصفراء أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام.. شكراً لنشامى الأمن العام ما قصروا.. ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة.”

إلى بعض الدكاكين الاعلامية الصفراء أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد وتم الكشف من رجال الأمن… Gepostet von Moath Essam Al Omari am Montag, 14. September 2020

واستدعى الأمن الأردني معاذ العمري فور انتهاء حفل زفافه على ديانا كرزون أمس الإثنين.

وأقام العمري وكرزون، حفل زفاف صغير في إحدى المزارع بمدينة السلط بعدد محدود جداً من العائلة والأصدقاء.