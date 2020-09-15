“شاهد” عارضة أزياء سعودية شهيرة تثير موجة غضب بما كانت تفعله أثناء استماعها للقرآن الكريم!

أثارت عارضة الأزياء السعودية إلين سليمان جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو وهي تضع مساحيق التجميل على صوت القرآن الكريم.

وظهرت إلين سليمان بالفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”، وهي تضع مساحيق المكياج، وعلى عكس نجوم السوشيال ميديا الذين يضعون أنغام موسيقى عربية أو غربية، قررت عارضة الأزياء السعودية أن تتبرج على صوت القرآن الكريم، تحديداً سورة “البقرة”.

الين سليمان تثير الجدل عبر السناب pic.twitter.com/kz7WxzcnDo — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) September 14, 2020

وبينما رأى الأقلية أنها لحظة خشوع، وجد مُعظم المغردين أن إلين سليمان تستهزئ بالقرآن بهذا التصرف الغريب، ورأى بعضهم أنها تعمدت الظهور عند الآية: ” يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين”، مؤكدين أنها تقصد رسالةً ما بتصرفها.

القران اله احترامه وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ — 💛🤴🏻 ‏‏﮼عدنان،آل،رحال (@3dnan420) September 14, 2020

لا حوله و لا قوته إلا بلله . الى متى والاستهزاء بالدين . — سعد المطيري (@SaadHamad03) September 14, 2020

يمكن انها خايفه من العين — T- (@T85772877) September 15, 2020

الغريب ان الاية حقت البقره الصفراء ووجها اصفر استغفرالله ياربي 😭😂 — ريما (@rxma111) September 14, 2020

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا …. ، والاخت قاعده تخربط بوجهها — ➐ غادة🇸🇦🇦🇪 (@gaq81) September 14, 2020

للي يقولون وش فيها قال تعالى( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ). — B L 2 C K (@tq_6i) September 14, 2020

يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ) صدق الله العظيم لاحول ولاقوة الا بالله المقطع مو عادي واللي يشوفه عادي الله يخلف عليه موليه معه — suliman (@alwafi111000) September 14, 2020

الجميل ان الايه تتكلم عن بقره كويس عارفه نفسها — A.m.t (@A_mmt11) September 14, 2020

وكانت إلين سليمان قد أثارت جدلاً حول جنسيتها الحقيقية، لكنها حسمت الأمر بشكل نهائي، وقالت في مداخلة ببرنامج “ع السيف”: “أكيد سعودية.. أول شيء نحترم الجنسية اليمنية لأنها بالبداية هي أصل العرب، ثاني شيء أحياناً أنا ما ألوم ردة فعل الناس، لأن يطلع مشهور وما يعلن جنسيته الحقيقية ويحبونه الناس ويدعمونه وبعدين يكتشفون إنه ورا ها الشي جنسية أخرى.. فيقولون ليش إنت كدبت علينا ونحن دعمناك”.

وكشفت إلين آنذاك أنها ترفض قيام بعض المشاهير بإدعاء الانتماء إلى جنسية معينة بهدف كسب اهتمام المتابعين وزيادة أعدادهم.

الجدير بالذكر أن إلين خاضت تجربة تقديم البرامج من خلال برنامج “يلا بنات”، الذي يعرض على فضائية mbc1.

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