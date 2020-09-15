إلين سليمان
إلين سليمان
Videoحياتنا

“شاهد” عارضة أزياء سعودية شهيرة تثير موجة غضب بما كانت تفعله أثناء استماعها للقرآن الكريم!

كتب وطن
0

أثارت عارضة الأزياء جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو وهي تضع مساحيق التجميل على صوت القرآن الكريم.

 

وظهرت إلين سليمان بالفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”، وهي تضع مساحيق المكياج، وعلى عكس نجوم السوشيال ميديا الذين يضعون أنغام موسيقى عربية أو غربية، قررت عارضة الأزياء السعودية أن تتبرج على صوت القرآن الكريم، تحديداً سورة “البقرة”.

 

وبينما رأى الأقلية أنها لحظة خشوع، وجد مُعظم المغردين أن إلين سليمان تستهزئ بالقرآن بهذا التصرف الغريب، ورأى بعضهم أنها تعمدت الظهور عند الآية: ” يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين”، مؤكدين أنها تقصد رسالةً ما بتصرفها.

 

وكانت إلين سليمان قد أثارت جدلاً حول  جنسيتها الحقيقية، لكنها حسمت الأمر بشكل نهائي، وقالت في مداخلة ببرنامج “ع السيف”: “أكيد سعودية.. أول شيء نحترم الجنسية اليمنية لأنها بالبداية هي أصل العرب، ثاني شيء أحياناً أنا ما ألوم ردة فعل الناس، لأن يطلع مشهور وما يعلن جنسيته الحقيقية ويحبونه الناس ويدعمونه وبعدين يكتشفون إنه ورا ها الشي جنسية أخرى.. فيقولون ليش إنت كدبت علينا ونحن دعمناك”.

 

وكشفت إلين آنذاك أنها ترفض قيام بعض المشاهير بإدعاء الانتماء إلى جنسية معينة بهدف كسب اهتمام المتابعين وزيادة أعدادهم.

 

الجدير بالذكر أن إلين خاضت تجربة تقديم البرامج من خلال برنامج “يلا بنات”، الذي يعرض على فضائية mbc1.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

السعودية غارقة في التطبيع مع الاحتلال.. الإعلان الرسمي “شكليات” وانبطاح…

الهدهد

“شاهد” هذا ما أعلنه سعودي “لم يعد هناك ما يبكي عليه” في وجه…

الهدهد

ابن سلمان يلعب بـ”تحرير المرأة” لتجميل وجهه القبيح.. أول سعودية تترشح…

الهدهد

“برز الثعلب يوما في ثياب الواعظينا”.. أفيخاي أدرعي لـ”دول…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.