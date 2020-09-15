“شالوم دبي.. شالوم البحرين”.. “شاهد” كيف أذل سفهاء أبوظبي أنفسهم وهم يضحكون على شاشات قنواتهم الرسمية!

تفاخر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بانبطاح الإمارات والبحرين وتوقيعهما اتفاق الخيانة الذي جرى في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، مباركاً خطوة ربط قناة إسرائيلية مع قناتي دبي والبحرين خلال تغطية الحفل في واشنطن.

وتمثلت خطوة الانبطاح التي طبل لها جندلمان في اطلاق بث تلفزيوني مشترك بين تلفزيون دبي الإماراتي وتلفزيون البحرين والقناة العبرية الـ 12، حيث تم عرض افتتاحية موحدة لنشرة الأخبار، وذلك بعد توقيع اتفاق التطبيع في البيت الأبيض.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، البث الثلاثي الذي توسطت فيه مذيعة إسرائيلية اثنين من المذيعين العرب يرتدون الزي الخليجي، وذلك في إطار استكمال خطوات التطبيع مع تل أبيب.

אם המנהיגים יכולים גם אנשי החדשות יכולים: ברכה משולשת של מגישי המהדורות – בדובאי, בחריין ונווה אילן pic.twitter.com/4VF7527i6S — Yonit Levi (@LeviYonit) September 15, 2020

وشارك في هذا الحدث التلفزيوني التطبيعي المذيع محمد الكعبي من تلفزيون دبي، الذي سارع بلهفة لترديد كلمة” شالوم” بالعبرية والمذيع بسام البداوي (تلفزيون البحرين)، الذي بعث برسالة سلام من “مملكة البحرين” إلى إسرائيل ومذيعة إسرائيلية يبدو أنه لم اختيارها بطريقة الصدفة.

واستشهد جندلمان بمقطع فيديو نشرته صحيفة الرؤية الإماراتية عن الربط، بتعليق قالت فيه: “بعد توقيع معاهدة السلام.. أول ربط تلفزيوني بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.. تلفزيون دبي وتلفزيون البحرين والمحطة 12 الإسرائيلية في أول بث تاريخي مباشر..”

مشهد كان يبدو خياليا قبل شهر ولكن من اليوم فصاعدا إنه سيكون طبيعيا. https://t.co/TNIth6OylT — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 15, 2020

وأثار الحدث غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استنكارهم للهرولة الإماراتية البحرينية نحو التطبيع الكامل مع إسرائيل، معتبرين أن أبوظبي والمنامة فعلتا ما لم تفعله مصر والأردن منذ عقود من الزمان.

بث مباشر مشترك بين تلفزيونات "إسرائيل" ودبي والبحرين…

وكأنهم في سباق من أكثر فجورا وعارا pic.twitter.com/uIqWBum2mV — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) September 15, 2020

بث تليفزيوني مشترك بين #البحرين ودبي والكيان الصهيوني، في الوقت الذي تطالب فيه نفس الدول بإغلاق قناة الجزيرة لإنهاء #حصار_قطر !…."بئر الخيانة لا قاع له". pic.twitter.com/Z6lrbEdHKB — د. محمد الصغير (@drassagheer) September 16, 2020

بث مباشر مشترك محمل بالخيبات بين تلفزيونات إسرائيل ودبي والبحرين… ويستمر مسلسل الانحدار! #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/QKsVJ1NQ6b — تامر الصمادي (@TamerSmadi) September 15, 2020

بث مشترك لتلفزيون دبي والبحرين وتل أبيب.. بدأه الصهيوني الاماراتي بـ شالوم عليكم!

ايه الوقاحة والذل دا👇#التطبيع_خيانة #القدس_لنا pic.twitter.com/kuQ4SXcKsP — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) September 15, 2020

قناة دبي كانت في بث مشترك ما بين البحرين وهيئة البث الإسرائيلية هل رأيتُم أُناس يذِلون أنفسهم وهم مبتسمون ؟ عار على أمة عربية رضيت بذل نفسها

لا بارك الله فيكم وأذلكم في الدنيا والاخرة شاهدوا وتخبئوا خلف شاشاتكم ، خوفاً وجُبناً

وتعلموا الكرامة من أهل #فلسطين 🇵🇸#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/ss4nWDJ1Wv — راما الحداد 🇵🇸 (@RamaHaddad_) September 15, 2020

تلفزيون البحرين الذي مارس التحريض على الشيعة والمعارضة البحرينية عام ٢٠١١م يجري بث مشترك مع العدو الاسرائيلي pic.twitter.com/exmntRze6a — يوسف الجمري #التطبيع_خيانة 🇧🇭 (@YusufAlJamri) September 15, 2020

وأمس الثلاثاء، وقعت الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث جرى التوصل لتلك الاتفاقيات خلال أقل من شهر، فيما اعتبر الأمر خروجاً عن الاجماع العربي ومبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية عام 2002.

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