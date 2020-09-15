نشرة اخبار موحدة
نشرة اخبار موحدة
Videoالهدهد

“شالوم دبي.. شالوم البحرين”.. “شاهد” كيف أذل سفهاء أبوظبي أنفسهم وهم يضحكون على شاشات قنواتهم الرسمية!

كتب وطن
0

تفاخر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، ، بانبطاح والبحرين وتوقيعهما اتفاق الخيانة الذي جرى في أمس الثلاثاء، مباركاً خطوة ربط قناة إسرائيلية مع قناتي والبحرين خلال تغطية الحفل في واشنطن.

 

وتمثلت خطوة الانبطاح التي طبل لها جندلمان في اطلاق بث تلفزيوني مشترك بين تلفزيون دبي الإماراتي وتلفزيون البحرين والقناة العبرية الـ 12، حيث تم عرض افتتاحية موحدة لنشرة الأخبار، وذلك بعد توقيع اتفاق في البيت الأبيض.

 

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، البث الثلاثي الذي توسطت فيه مذيعة إسرائيلية اثنين من المذيعين العرب يرتدون الزي الخليجي، وذلك في إطار استكمال خطوات التطبيع مع تل أبيب.

 

وشارك في هذا الحدث التلفزيوني التطبيعي المذيع من تلفزيون دبي، الذي سارع بلهفة لترديد كلمة” شالوم” بالعبرية والمذيع بسام البداوي (تلفزيون البحرين)، الذي بعث برسالة سلام من “مملكة البحرين” إلى ومذيعة إسرائيلية يبدو أنه لم اختيارها بطريقة الصدفة.

 

واستشهد جندلمان بمقطع فيديو نشرته صحيفة الرؤية الإماراتية عن الربط، بتعليق قالت فيه: “بعد توقيع معاهدة .. أول ربط تلفزيوني بين الإمارات والبحرين وإسرائيل..  تلفزيون دبي وتلفزيون البحرين والمحطة 12 الإسرائيلية في أول بث تاريخي مباشر..”

 

 

وأثار الحدث غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استنكارهم للهرولة الإماراتية البحرينية نحو التطبيع الكامل مع إسرائيل، معتبرين أن أبوظبي والمنامة فعلتا ما لم تفعله مصر والأردن منذ عقود من الزمان.

 

وأمس الثلاثاء، وقعت الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي ، حيث جرى التوصل لتلك الاتفاقيات خلال أقل من شهر، فيما اعتبر الأمر خروجاً عن الاجماع العربي ومبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية عام 2002.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“العرة” نتنياهو يهدد بتدمير قطاع غزة بعد أن وضع في جيبه الصغيرة ابن…

الهدهد

البحرينيون ضربوا حمد بن عيسى بالأحذية والتونسيون تضامنوا مع فلسطين على طريقتهم الخاصة…

تقارير

إسرائيل عاجزة عن الشكر.. حفل “خلع السراويل” انتهى وترامب تعهد بإشهار زواج…

الهدهد

هرعوا للملاجئ كالفئران.. “شاهد” فزع الإسرائيليين بعدما أمطرتهم صواريخ…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.