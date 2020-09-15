إسرائيل عاجزة عن الشكر.. حفل “خلع السراويل” انتهى وترامب تعهد بإشهار زواج نتنياهو وابن سلمان قريبا

انتهت اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول 2020، كل من الإمارات والبحرين وبشكل رسمي، من مراسم توقيع اتفاقيتي تطبيع العلاقات الرسمية مع الكيان الإسرائيلي، في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.

حفل خلع السراويل في البيت الأبيض

ووقع نيابة عن الإمارات وزير خارجيتها “عبدالله بن زايد” وعن البحرين وزير خارجيتها “عبد اللطيف بن راشد الزياني”، وعن (إسرائيل) رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

لحظة وصول وزير الخارجية الإماراتي إلى البيت الأبيض لعقد لقاء مع الرئيس ترمب قبل مراسم توقيع اتفاق التطبيع مع #إسرائيل pic.twitter.com/Ltz0Vq5NFw — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 15, 2020

وقبل لحظات من مراسم توقيع الاتفاقيتين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، ألقى الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” كلمة وجه فيها الشكر لفريقه الرئاسي على تحقيق إنجاز السلام الذي سيغير وسيرسم “فجر جديد” للشرق الأوسط على حد قوله.

كما و قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، إن العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز” وولي عهده “محمد بن سلمان” لديهما عقل منفتح، مشيرا إلى أنهما سينضمان إلى اتفاق التطبيع مع (إسرائيل) على غرار الإمارات والبحرين.

و أضاف “ترامب” أن اتفاقيتي التطبيع بين إسرائيل والدولتين الخليجيتين تأتيان بعد ربع قرن من الزمن؛ فخلال تاريخ الدولة العبرية كان ثمة اتفاقيتي تطبيع مع مصر والأردن، لكن خلال شهر واحد تم توقيع اتفاقيتين، وهناك اتفاقيات أخري قادمة”.

دول أخرى ستعلن خيانتها قريبا

وتابع الرئيس الأمريكي: “نرى كثيرا من الدول المهمة تلتحق وسنرى السلام الحقيقي”، مضيفاً: “5 أو 6 دول أخرى قد تنضم إلى صفقات مماثلة مع إسرائيل”.

ونوّه إلى أن الإمارات والبحرين ستتبادلان السفراء والسفارات مع (إسرائيل)؛ حيث “سيبدؤون التعاون في الصحة والأمن باعتبارهم دول صديقة”.

وقام عبد الله بن زايد بإلقاء كلمة أعرب فيها عن سعادته بأن تكون الإمارات “جزءا من دفع الاستقرار في المنطقة”، على حد قوله.

وزير الخارجية الإماراتي: نقول في ديننا الإسلامي "اللهم أنت السلام ومنك السلام" فالبحث عن السلم مبدأ أصيل pic.twitter.com/52VsDtUPyR — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 15, 2020

وشدد وزير الخارجية الإماراتي على أن “السلام يحتاج إلى شجاعة”، زاعما أن اتجاه أبوظبي للتطبيع مع (إسرائيل) “ينسجم مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، الذي يحث على السلام”، موجهاً الشكر لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على اختياره “السلام”.

وزير الخارجية الإماراتي: نتنياهو.. شكرا لك على اختيارك السلام pic.twitter.com/NXwo7y8Zt8 — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 15, 2020

فيما اعتبر وزير خارجية البحرين “الزياني” توقيع اتفاق التطبيع مع (إسرائيل) “مناسبة تاريخية لشعوب الشرق الأوسط”، وأضاف:”الصراعات أعاقت المنطقة وإمكانيات أجيالها”.

كما و اعتبر رئيس وزراء الاحتلال اتفاقيتي التطبيع “إنجازاً تاريخياً”يترجم جهود مؤسسي دولته، زاعما أن ما يحصل حاليا بمنطقة الشرق الأوسط يثبت أن “القوة تجلب السلام”، كما قال.

وحضر مراسم التوقيع عديد من الشخصيات الأمريكية منها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وأكثر من 1000 شخصية أمريكية ودولية وعربية وجه لهم البيت الأبيض دعوات باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ووفق هاتين الاتفاقيتين تكون الإمارات والبحرين ثالث ورابع دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد مصر في 1979 باتفاق كامب ديفيد والأردن في 1994 باتفاق وادي عربة.

الموقف الفلسطيني

ومن جانبها ردت دولة فلسطين على اتفاق التطبيع الذي قامت به الإمارات والبحرين مع الكيان الإسرائيلي برعاية أمريكية، معتبرة ذلك بأنه “انتهاكاً صارخاً لمبادرة السلام العربية”.

و جاء ذلك عبر بيان على لسان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بعد لقائه الثلاثاء، عبر “الفيديوكونفرنس”، مع نظيره وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسن.

وقال المالكي إن لاتفاق هو بمثابة انتهاك صارخ لمبادرة السلام العربية (2002) التي دعت إلى التطبيع مع إسرائيل بعد انسحابها من الأراضي المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا المالكي الدول العربية والإسلامية إلى دعم فلسطين، كي تستطيع مواجهة مخططات الاحتلال والإدارة الأمريكية التي تسعى لتهميش وتصفية القضية الفلسطينية، عبر تطبيع العلاقات بين الاحتلال ودول عربية.

وأشار وزير الخارجية الفلسطينية إلى أن “هذه الاتفاقيات لا تخدم سوى الدعاية الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

واستعرض المالكي مع نظيره الماليزي، الحراك الدبلوماسي الفلسطيني، وخاصة في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، للرد على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك