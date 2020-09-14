استدعاء معاذ العمري زوج الفنانة الأردنية ديانا كرزون فور انتهاء حفل زفافهما
استدعاء معاذ العمري زوج الفنانة الأردنية ديانا كرزون فور انتهاء حفل زفافهما
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“يا فرحة ما تمت” .. الأمن الأردني يفسد “ليلة دخلة” ديانا كرزون وهذا ما حدث!

كتب وطن
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استدعى الأمن الأردني الإعلامي زوج الفنانة الأردنية فور انتهاء حفل زفافهما أمس الإثنين.

وأقام العمري وكرزون، حفل زفاف صغير في إحدى المزارع بمدينة السلط بعدد محدود جداً من العائلة والأصدقاء.

ونقلت وسائل إعلامٍ أردنية عن مصدر مُطلع  قبوله إن العروسين التزما بقانون الدفاع بما يخص بعدد الحضور بألا يتعدى 20 شخصا، إلا أن القانون ذاته بات يمنع إقامة الأفراح أو العزاء، جراء تزايد أعداد الإصابات بفيروس في البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من زفاف كرزون ووثقت خروجها من منزلها في العاصمة عمان برفقة زوجها مع الأهل والأصدقاء، في طريقهم لمكان الحفل.

وفاجأت الفنانة الأردنية في وقت سابق جمهورها بزواجها الاثنين، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها في “إنستجرام” عبر نشر صورة جمعتهما معا.

وقالت كرزون في تعليقها على الصورة: “بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاما بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين”.

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بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين.. احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيدة❤️ @omari.moath #معاذ_العمري #ديانا_كرزون

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