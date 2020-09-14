“يا فرحة ما تمت” .. الأمن الأردني يفسد “ليلة دخلة” ديانا كرزون وهذا ما حدث!

استدعى الأمن الأردني الإعلامي معاذ العمري زوج الفنانة الأردنية ديانا كرزون فور انتهاء حفل زفافهما أمس الإثنين.

وأقام العمري وكرزون، حفل زفاف صغير في إحدى المزارع بمدينة السلط بعدد محدود جداً من العائلة والأصدقاء.

ونقلت وسائل إعلامٍ أردنية عن مصدر مُطلع قبوله إن العروسين التزما بقانون الدفاع بما يخص بعدد الحضور بألا يتعدى 20 شخصا، إلا أن القانون ذاته بات يمنع إقامة الأفراح أو العزاء، جراء تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

حفل زفاف #ديانا_كرزون ينتهي بالعريس #معاذ_العمري في قسم الشرطة للتحقيق حول مخالفة الاجراءات الاحترازية بعد ارتفاع عدد الاصابات ب #كورونا في #الأردن خلال الايام الماضية .. pic.twitter.com/xqsMn1Xz3i — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 14, 2020

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من زفاف كرزون ووثقت خروجها من منزلها في العاصمة عمان برفقة زوجها مع الأهل والأصدقاء، في طريقهم لمكان الحفل.

ليلة زفافه!!

الأمن يستدعي المذيع #معاذ_العمري زوج الفنانة #ديانا_كرزون بسبب مخالفته أوامر الدفاع بسبب إقامة حفل في إحدى المزارع في السلط . "وكالة عمون " pic.twitter.com/Z6sEUo88fI — Alaa Imoor 🇵🇸 (@imoor_alaa) September 14, 2020

وفاجأت الفنانة الأردنية في وقت سابق جمهورها بزواجها الاثنين، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها في “إنستجرام” عبر نشر صورة جمعتهما معا.

وقالت كرزون في تعليقها على الصورة: “بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاما بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين”.