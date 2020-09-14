نافس صافيناز في وصلة رقص ساخنة.. “شاهد” ماذا فعل هذا الإماراتي “الساقط” أمام العشرات في مقهى بدبي!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي أدى إلى القبض على إماراتي رقص بشكل “فاضح” داخل مقهى في دبي.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، الشاب الإماراتي وهو يرتدي الثوب والشماغ، ويؤدي وصلة رقص فاضحة على أنغام أغنية خليجية، بينما يضج المقهى بالسيدات والرجال الذين يصفقون له ويقومون بتصويره وهم يتناولون الشيشة وبدون كمامات أو إجراءات احترازية.

@DubaiPoliceHQ بلاغ رقم ١ مقهى لودو في ديرة دبي … شيشه و بدون كمامات……. خذا الشخص يسيء لسمعتي كمواطن اماراتي. يرجى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقة وصاحب المقهى pic.twitter.com/iuMewlvUtZ — ولد زايد (@Ma8424999) September 12, 2020

وأثار المقطع الفاضح غضب المغردين الذين تداولوه بشكل كبير، وذكروا أنه مقهى لودو في ديرة دبي، مطالبين السلطات بالقبض على “الراقص”، ومخالفة المقهى وإغلاقها.

مقهى لودو في ديرة دبي … شيشه و بدون كمامات و انحطاط و سفاله … و آخر شي في الإحاطة الإعلامية يحملون العوائل الإماراتية وشخص راح يشوف أمه أو أبوه في الشهر مرة 👆🏼👆🏼👆🏼 — فاطمه (@FatimaM1212) September 12, 2020

المفروض مب بس يقبضون عليه بعد يسكرون المقهى ويخالفون كل اللي كانو يالسين 🙃 — N92 💚🕊 (@ll19_92) September 13, 2020

وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على الشاب الراقص، ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، قوله إن “الشرطة تمكنت من تحديد هوية الشخص الظاهر في المقطع الفاضح، والشخص الذي أقدم على تصوير الفيديو ونشره، وإلقاء القبض عليهما.

وأضاف المسؤول الأمني: “الشخص الذي نشر مقطع الفيديو، ارتكب بفعلته مسا بالأداب العامة، وهي جريمة يعاقب عليها المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 5 لسنة 2012 في مادته رقم 24 بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز مليون درهم.

وأشار إلى أنه تمت مخالفة المقهى وإغلاقه.

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