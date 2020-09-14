ليلة دخلة في رأس الخيمة بالإمارات لم تنته على خير .. هذا ما حدث!

لم تنته ليلة زفاف شخص في الإمارات على ما خُطط له، حيث أقدمت شرطة رأس الخيمة على اعتقال العريس .

وأعلنت شرطة رأس الخيمة عبر حسابها في موقع ”تويتر“، الإثنين، ضبطها شخصا آسيوي الجنسية، أقام حفلا بمناسبة زواجه في إحدى صالات الأفراح، مخالفا بذلك الإجراءات الاحترازية بفيروس ”كورونا”.

وأضافت أن المقيم نشر عدة مقاطع فيديو له وللمدعوين لحفل زواجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد عدم مراعاته لإجراءات الفيروس.

وكانت شرطة أبوظبي أحالت، قبل أيام، عريسا ووالده ووالد العروس إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث؛ وذلك بعد إقامتهم حفل زفاف في منزل، ومخالفتهم الإجراءات الاحترازية لفيروس ”كورونا“.

وسجلت الإمارات اليوم الاثنين 777 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات الى 80266، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 399 .وفق وزارة الصحة الإماراتية