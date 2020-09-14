زفاف خليجي
زفاف خليجي
حياتنا

ليلة دخلة في رأس الخيمة بالإمارات لم تنته على خير .. هذا ما حدث!

كتب وطن
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لم تنته ليلة زفاف شخص في على ما خُطط له، حيث أقدمت شرطة على اعتقال العريس .

وأعلنت شرطة رأس الخيمة عبر حسابها في موقع ”تويتر“، الإثنين، ضبطها شخصا آسيوي الجنسية، أقام حفلا بمناسبة زواجه في إحدى صالات الأفراح، مخالفا بذلك الإجراءات الاحترازية بفيروس ””.

وأضافت أن المقيم نشر عدة مقاطع فيديو له وللمدعوين لحفل زواجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد عدم مراعاته لإجراءات الفيروس.

وكانت شرطة أحالت، قبل أيام، عريسا ووالده ووالد العروس إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث؛ وذلك بعد إقامتهم في منزل، ومخالفتهم الإجراءات الاحترازية لفيروس ”كورونا“.

وسجلت الاثنين 777 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات الى 80266، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 399 .وفق وزارة الصحة الإماراتية

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