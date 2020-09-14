“هاكر” يمني يفجر مفاجأة في قضية عبدالله الأغبري.. “شاهد” هذا ما عثر القاتل عليه في بمحفظة القتيل وأخذ قراراً بتصفيته قبل الفضيحة!

كشف “هاكر” يمني شهير يُدعى رمزي المقطري، عن تفاصيل صادمة في قضية تعذيب وقتل الشاب عبدالله الأغبري ، من قبل صاحب محل بيع هواتف نقالة كان يعمل الضحية به.

وبث “المقطري” فيديو عبر “يوتيوب” رصدته “وطن”، كشف خلاله أن صاحب المحل الذي يدعى عبدالله السباعي. قام بإرسال صور أثناء الجريمة من هاتفه النقال إلى شخص خارج المحل.

وذكر المقطري أن السباعي عمل مزامنة بين هاتفه والبريد الإلكتروني الخاص به، وأرسل صور الضحية عبدالله الأغبري أثناء تعذيبه. ومنها صورة وهو يحتضن مخدة في غرفة التعذيب، وهو ماكشف أنه كان يُرسل الصور لشخص خارج المحل. ليُثبت أن الأغبري كشف أنشطة المحل المشبوهة في ابتزاز الفتيات وممارسة الدعارة وأنه أصبح تحت السيطرة ويتم تعذيبه قبل قتله.

وأكد المقطري أنه استمع للأصوات داخل غرفة التعذيب، لكنه لم يميز أصحابها لأنهم كانوا أكثر من 5 أشخاص، مضيفاً أن الحديث كان يدور عن شرائح ذاكرة إلكترونية. فقدها السباعي، واتهم عبدالله الأغبري بسرقتها.

وأشار المقطري إلى أنه بتفتيش محفظة الضحية، عثروا فيها على واحدة من الشرائح المفقودة. فقرروا قتله لحظتها بقطع شرايينه.

وأكد الهاكر اليمني أنه قام بتسليم كافة التسجيلات والصور التي تمكن من استخراجها من الهاتف لسلطات البحث الجنائي بصنعاء. منوهاً إلى أن الجاني لا يزال يستخدم هاتفه بالسجن وباقي المتهمين كذلك، مُطالباً بسحب هواتفهم.

وأثارت جريمة مقتل عبدالله الأغبري (19 عاماً)، الرأي العام في اليمن خاصة بعد انتشار فيديوهات لتعذيبه أكثر من ست ساعات ويظهر الضحية بالفيديوهات المتداولة وهو يجلس في غرفة مُغلقة، ويدخل عليه ثلاثة أشخاص يبدأون بضربه بأيديهم بوحشية، ثم يضربوه بالحبال والعصي وأسلاك الكهرباء إلى أن فقد وعي، ثم أقدم الجناة على قطع وريد المجني عليه، ونقلوه إلى أحد المستشفيات الخاصة، لإظهار ما حدث على أنه محاولة انتحار، إلا أن كاميرا المراقبة الداخلية للمحل كشفت الحقيقة.

فيديو لمشاهد من جريمة تعذيب الشاب عبدالله الأغبري في #صنعاء من قبل مالك محل كان يعمل لديه وأشخاص اخرين تناوبو على ضربه وتعذيبه لأكثر من 6 ساعات وتركوه ينزف حتى الموت ! pic.twitter.com/XKuAmKVqPY — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 9, 2020

فيديو ٢ لمشاهد من جريمة تعذيب الشاب عبدالله الأغبري في #صنعاء من قبل مالك محل كان يعمل لديه وأشخاص اخرين تناوبو على ضربه وتعذيبه لأكثر من 6 ساعات وتركوه ينزف حتى الموت ! https://t.co/eteBTrxOdJ pic.twitter.com/FuFU8zahh8 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 10, 2020

وأعلن 11 محاميًا يمنيًا، تطوعهم للدفاع عن قضية الأغبري، مؤكدين تشكيلهم فريق قانوني لتقديم العون القضائي لأولياء دمه.

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