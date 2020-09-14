“شاهد” هذا ما أعلنه سعودي “لم يعد هناك ما يبكي عليه” في وجه ابن سلمان على الملأ بعدما ورده اتصال صادم

فجر مواطن سعودي حالة من الجدل الكبير عبر مواقع التواصل، بعد تصويره مقطع فيديو لنفسه وكشف فيه أنه تلقى اتصالاً من السلطات في بلاده، تخبره بوجوب إخلاء منزله الواقع في قرية “ثرية” في محافظة العلا السعودية، تمهيداً لهدمه.

وقال المواطن السعودي في مقطع الفيديو الذي أثار تفاعلاً واسعاً ورصدته “وطن”: “انا أعلن الاستغناء عن الجنسية السعودية، لأن ما لي حق إني أعمل هنا ويقول لك هذه ما هي أرضك، هذا بيت مرمم ترميم حق أيتام، طلعونا الحين بالشارع وين نروح، سووا لنا مخيم نازحين واعتبرونا من اللاجئين”.

مواطن سعودي من قرية (ثربة) في محافظة (العُلا).. يعلن تنازله عن الجنسية #السعودية بعد أن أبلغوه بالخروج من منزله هو وأسرته والأطفال الأيتام الذين يعيلهم.. الغبي ابن سلمان يشحن الشعب ضده.. pic.twitter.com/HoAnZeo670 — نحو الحرية (@hureyaksa) September 14, 2020

وتابع المواطن السعودي الغاضب: “هدوا بيوتنا وطلعوا أسرتنا ومن اليوم وطالع انا مو أعتبر سعودي، هدوا البيت وبكرة كمان اسحبوا الجنسية السعودية، وما نريد الجنسية السعودية، ما لي حق أنا بهذا الوطن”

واضاف:”وهذا جزاتنا، 3 سنوات واحنا ندافع عن ديننا ووطننا، والحين والله نجاهد هنا حتى ندافع عن بيوت أبنائنا، والمتضرر مش بس أنا، قرية ثربة التابعة لمحافظة العلا كلها متضررة، فوق أربعين بيت أزالوا، والآن البيت هذا قبل الإزالة، بلغوني الآن وقالوا لي نزيله، طيب وين أروح أنا”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث المواطن السعودي معبرين عن انتقادهم الشديد لحملة الإزالة التي يقوم بها ولي العهد السعودي بحق منازل مئات الأسر السعودية، والذين لا يجدون مأوى غيرها.

وشهدت مواقع التواصل خلال الفترات الماضية حالة من الجدل الكبير عقب شروع السلطات السعودية بحملات إزالة طالت عشرات المنازل في محافظات سعودية مختلفة، ومتسببة بموجات غضب عارمة في الأوساط الشعبية في البلاد، وسط مطالبات وحملات طالبت بضرورة وقف عملية الإزالة لتلك المنازل.