“شاهد” ديانا كرزون دخلت القفص الذهبي “على السكت” وصدمت جمهورها بهذه الصورة!
فاجأت الفنانة الأردنية ديانا كرزون جمهورها، بدخولها القفص الذهبي بشل رسمي مع الإعلامي معاذ العمري، اليوم الإثنين دون احتفالات صاخبة.
وعلم الجمهور بخبر زواج ديانا كرزون حين أعلنت الإذاعة الأردنية التي يعمل بها زوجها معاذ العمري عن زواجهما بشكل رسمي، وقدموا لهما التهاني والتبريكات، مبررين هذه الخطوة بأن الزواج تم باحتفال بسيط جمع عائلة العروسين نظرًا للقيود الشديدة التي تفرضها الأردن بسبب فيروس كورونا.
واضطرت لاحقاً ديانا كرزون إلى التعليق وتبرير إخفائها لموعد زواجها ، فنشرت صورتها مع زوجها عبر “انستجرام” مرفقة بتعليق: “بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا، وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة، لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين”.
وتابعت ديانا: “احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيدة”.
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بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين.. احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيدة❤️ @omari.moath #معاذ_العمري #ديانا_كرزون
ونشر العمري نفس الصورة عبر “فيسبوك” وأرفقها بنفس التعليق.
بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه…
Gepostet von Moath Essam Al Omari am Montag, 14. September 2020
وألمحت ديانا سابقاً أنها قد تتزوج من دون حفل كبير بسبب الوضع الحالي في الأردن والعالم العربي.
وذكرت ديانا كرزون ، خلال لقائها ببرنامج “سهرتنا في بيتك”، على قناة النجاح الفلسطينية كرزون: “بعتقد إنه راح أتزوج من غير فرح كبير في حال هذه الظروف واستمرار تواجدنا في الحجر المنزلي .. بس أول ما تفتح الصالات بعتقد ممكن أعيد عمل عرس”.
ثاني حلقات #سهرتنا_من_بيتك مع سوبر ستار العرب #ديانا_كرزونتابعوا المزيد من البرامج على: youtube.com/nbcpalestine#فضائية_النجاحDiana karazonالإعلامية ميساء الشامي Maisaa ShamiBana saloon
Gepostet von فضائية النجاح – An-Najah Nbc am Donnerstag, 30. April 2020
وكانت ديانا كرزون، احتفلت في نهاية فبراير الماضي بحفل خطوبتها على الإعلامي معاذ العمري ضمن الأصول الأردنية التقليدية.
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