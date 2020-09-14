“شاهد” سبب صادم يدفع طالب أردني لإحراق نفسه أمام مكتب رئيس جامعة الإسراء .. وغضب واسع!

أثار قيام طالب أردني بإحراق نفسه أمام مكتب رئيس جامعة الإسراء غضباً واسعاً بين الأردنيين بمواقع التواصل الإجتماعيّ .

وقال مصدر أمني أردنيّ، إن شاباً عشرينياً سكب مادة البنزين على نفسه وأضرم النار في جسده داخل جامعة الإسراء، وجرى نقله الى المستشفى للعلاج .

من جانبهم، قال مغرّدون أردنيون إنّ الطالب الذي أحرق نفسه يُدعى أحمد فيصل الشخانبة، ويدرس الهندسة المدنية في الجامعة.

وعن سبب إحراق نفسه، قال مغرّدون إن رئيس الجامعة حرم “الشخانبة” من التقدم للامتحانات النهائية بسبب رسوم مترتبة عليه.

وبحسب رواية بعض المغردين، فإنّ أحمد منذ اسبوعين يفاوض المدير المالي في الجامعة، محاولاً تأمين دفعات لسداد المبلغ المترتب عليه.

وقالوا إّن أحمد توجّه إلى مكتب رئيس الجامعة ليتفق معه، لكنّ الرئيس اعتذر، ومنع الطالب من الدخول لمكتب رئيس الجامعة ولقائه، وهو أمر تكرر عدّة مرّات .

وذكروا أن الطالب توجّه اليوم إلى مكتب رئيس الجامعة، وطلب مقابلته، وهدد أنه في حال منعه من ذلك فسيقوم بإحراق نفسه وهو ما تمّ بالفعل.

وزعمت الرواية أن الموظفين في مكتب رئيس الجامعة قاموا بتهريبه بعد إحراق الطالب نفسه .

الي صار اليوم لأنو كثير ناس بلش يزيد وينقص بالحكي ..لازم ينزل هالبوست والكل يفهم

لكل حدا يسأل شو صاير مع احمد الشخانبه

احمد شب مشهود لو بأخلاقو وشخصيتو المحبوبه صارلو بالجامعه من ٢٠١٢ وضايل عليه امتحانات الفاينال هاظ الفصل ويتخرج ولما سكرو صفحتو بسبب الحجز المالي وانمنع يقدم pic.twitter.com/fN9ZvrUPDI — Saba Khzaleh ♥️ (@Princess_saba94) September 14, 2020

حرق الطالب الهندسه المدنيه

احمد فيصل الشخانبه نفسه بعد أن حرمه رئيس جامعة الاسراء من التقدم للامتحان النهائي بسبب رسوم مترتبه عليه بالرغم من أنه لمدة أسبوعين يتضرع للجامعه ورئيسها؟!

ضاع احمد وضاعت فرحة تخرجه ..

ارحمو شبابنا وارحمونا معهم ..احمد مثله مثايل وربنا يرحمو برحمته 😞 pic.twitter.com/HhBTIunfOd — سحر النسور (@SNsooor) September 14, 2020

#اقالة_رئيس_جامعة_الإسراء

وكم احمد لدينا بالجامعات

الله يعين الشباب على هاد الوقت 💔💔 pic.twitter.com/nnNLpVFB5j — Amal (@AmalKh82504289) September 14, 2020

“التعليم”: ما جرى مؤشر خطير لابد من الوقوف عنده

من جهتها أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تتابع بشكل حثيث ومستمر قضية الطالب الذي قام باحراق نفسه في جامعة الإسراء.

وأضافت الوزارة ، في بيان بأنها قد طلبت من رئيس جامعة الإسراء بأن يتم تزويد الوزارة بتقرير مفصل وكامل يبين حيثيات الحادثة كاملة.

كما أكدت الوزارة بأن هذه الحادثة تعتبر مؤشر خطير لابد من الوقوف عندها ودراسة الدوافع التي تقف خلفها والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث حفاظا على أبنائنا الطلبة.

#اقالة_رئيس_جامعة_الإسراء مطلب

وفي أعقاب انتشار خبر إحراق الطالب أحمد الشخانبة نفسه أمام مكتب رئيس الجامعة، دشّن مغرّدون ونشطاء أردنيون هاشتاغ (#اقالة_رئيس_جامعة_الإسراء) للمطالبة بإقالته.

وحمّل المغردون رئيس الجامعة مسؤولية ما جرى للطالب الشخانبة .

جامعات تجارية بحتة حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كل الجامعات الخاصة نفس المبدأ اذكر جامعتي كذلك الامر كانت تمنع الطلاب من دخول امتحانات الفاينل الي عليهم ذمم مالية كانوا كل كلية يحطو عليها رجل أمن عشان يشوفوا ورقة كل طالب تثبت براءته المالية المستحقة عليه#اقالة_رئيس_جامعة_الإسراء — Farah Alkaabneh (@farahkaabneh) September 14, 2020

للعلم#جامعة_الاسراء اعتادت على التراخي بعدم اخذ الرسوم من الطلبة على مدى سنوات الماضية، وهذا يزيد من مرابح الجامعة جراء زيادات النسب ووالفوائد ورفع الخصومات بسبب تأخير الدفع وتراكم المبالغ، والان بعد تراكم الرسوم اصبحت ترفض التسجيل.!!#اقالة_رئيس_جامعة_الاسراء https://t.co/K4ojzECiKB — عمر الدهامشة (@Omar_Dhamsha) September 14, 2020

عندما يقتنع الإنسان ان

بطن الأرض اوسع من ظهرها يكون قد كفر بالناس و كفر بالحياة #اقالة_رئيس_جامعة_الإسراء #الاردن — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) September 14, 2020

الاقالة فقط للحفاظ على هيبة واسم الجامعة بشكل عام كجامعة للعلم والاخلاق وتلقي التعليم ورفع فكر وثقافة المتعلم لان ما سبق سقط منذ منع الطالب من تسوية اموره! اما المهم فهي محاكمة الرئيس بتهمة الارهاب! وهي أدنى التهم في هكذا حدث جلل،لا حول ولا قوة الا بالله #اقالة_رئيس_جامعة_الإسراء — osh3rawi1981 (@osh3rawi1981) September 14, 2020

#اقالة_رئيس_جامعة_الإسراء لازم محاسبة رئيس الجامعة وطقم الموظفين لا مهنية بتعامل ولا حتى أخلاق تركوا الشاب يحرق حالو وكلهم ركضوا يهربوا رئيس الجامعة ما في أكثر من هيك انحطاط — nawarh (@Nawarhyahoocom1) September 14, 2020