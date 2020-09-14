طالب أردني يحرق نفسه في جامعة الإسراء
طالب أردني يحرق نفسه في جامعة الإسراء
حياتنا

“شاهد” سبب صادم يدفع طالب أردني لإحراق نفسه أمام مكتب رئيس جامعة الإسراء .. وغضب واسع!

كتب وطن
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أثار قيام طالب أردني بإحراق نفسه أمام مكتب رئيس غضباً واسعاً بين الأردنيين بمواقع التواصل الإجتماعيّ .

وقال مصدر أمني أردنيّ، إن شاباً عشرينياً سكب مادة البنزين على نفسه وأضرم النار في جسده داخل جامعة الإسراء، وجرى نقله الى المستشفى للعلاج .

من جانبهم، قال مغرّدون أردنيون إنّ الطالب الذي أحرق نفسه يُدعى أحمد فيصل الشخانبة، ويدرس الهندسة المدنية في الجامعة.

وعن سبب إحراق نفسه، قال مغرّدون إن رئيس الجامعة حرم “الشخانبة” من التقدم للامتحانات النهائية بسبب رسوم مترتبة عليه.

وبحسب رواية بعض المغردين، فإنّ أحمد منذ اسبوعين يفاوض المدير المالي في الجامعة، محاولاً تأمين دفعات لسداد المبلغ المترتب عليه.

وقالوا إّن أحمد توجّه إلى مكتب رئيس الجامعة ليتفق معه، لكنّ الرئيس اعتذر، ومنع الطالب من الدخول لمكتب رئيس الجامعة ولقائه، وهو أمر تكرر عدّة مرّات .

وذكروا أن الطالب توجّه اليوم إلى مكتب رئيس الجامعة، وطلب مقابلته، وهدد أنه في حال منعه من ذلك فسيقوم بإحراق نفسه وهو ما تمّ بالفعل.

وزعمت الرواية أن الموظفين في مكتب رئيس الجامعة قاموا بتهريبه بعد إحراق الطالب نفسه .

“التعليم”: ما جرى مؤشر خطير لابد من الوقوف عنده

من جهتها أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تتابع بشكل حثيث ومستمر قضية الطالب الذي قام باحراق نفسه في جامعة الإسراء.

وأضافت الوزارة ، في بيان بأنها قد طلبت من رئيس جامعة الإسراء بأن يتم تزويد الوزارة بتقرير مفصل وكامل يبين حيثيات الحادثة كاملة.

كما أكدت الوزارة بأن هذه الحادثة تعتبر مؤشر خطير لابد من الوقوف عندها ودراسة الدوافع التي تقف خلفها والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث حفاظا على أبنائنا الطلبة.

مطلب

وفي أعقاب انتشار خبر إحراق الطالب أحمد الشخانبة نفسه أمام مكتب رئيس الجامعة، دشّن مغرّدون ونشطاء أردنيون هاشتاغ (#اقالة_رئيس_جامعة_الإسراء) للمطالبة بإقالته.

وحمّل المغردون رئيس الجامعة مسؤولية ما جرى للطالب الشخانبة .

 

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