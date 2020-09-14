ناقة تل أبيب
ناقة تل أبيب
Videoالهدهد

حتى الحيوانات أجبرها ابن زايد على التطبيع.. “شاهد” ناقة “تل أبيب” تثير الجدل في سباقات الهجن بأبوظبي

كتب وطن
0

في خطوة فجرت جدلا واسعا شارك مواطن إماراتي بناقة أسماها ناقة “” في الهجن التي يتم إقامتها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مفتخرا بدولة الاحتلال التي تم توقيع اتفاقية سلام مزعومة وتطبيع علاقات ثنائية بينها وبين بلاده في 13 أغسطس الماضي.

 

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حديث معلق السباق الذي أخد يعلق متحدثاً عن ناقة “تل أبيب” التي تشارك مع ناقات أخرى، ليسبب ما جرى موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

وعلق الإعلامي والصحفي القطري أحمد علي، على المقطع بعد أن أعاد مشاركته عبر حسابه الشخصي وقال: “ناقة اسمها (تل أبيب) تنافس في سباقات الهجن التي تنظمها ! حتى تراثهم لم يسلم من مع الصهاينة”

 

 

وتابع ساخرا:”لقد مضى على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل 43 عاما ولم نسمع أن (جاموسة) مصرية تدور حول ( الساقية( سميت جولدا مائير أو تسيبي ليفني “.

 

وكانت كل من والبحرين قد أعلنتا في أوقات متفاوتة من الشهر الجاري والماضي توقيعهما اتفاقية سلام مع الكيان الإسرائيلي وصولاً لتطبيع العلاقات الثنائية معه. وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية. في خطوة اعتبرتها قيادة الشعب الفلسطيني خيانة تاريخية من قبل والبحرين لتضحيات ونضالات الشعب العربي الفلسطيني في وجه الاحتلال.

 

وطالبت القيادة الفلسطينية من السلطات الإماراتية والبحرينية بضرورة إعادة النظر في تلك الخطوات لما تمثله من عقبة كبيرة في وجه المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

شاهد أيضا: “شاهد” داعية إماراتي يتفاخر باتفاق التطبيع كأن الإمارات حررت القدس:” خير كبير للفلسطينيين وأمة الإسلام”

 

تابعوا قناتنا على لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” عماد حجاج يضرب من جديد بكاريكاتير ناري وهذه المرة صوّر ابن زايد…

الهدهد

أكاديمي إماراتي يكشف كيف سقطت أبوظبي في أيدي “السفهاء” على حين غفلة…

الهدهد

سفراء لإسرائيل بـ4 عواصم عربية ومسقط ليست بالقائمة.. “الشاهين” العماني…

الهدهد

ضغوط هائلة على عُمان لإجبارها على التطبيع .. وهذا القصد من ترحيبها بما فعلته الإمارات…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.