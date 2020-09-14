افيخاي ادرعي
افيخاي ادرعي
الهدهد

“برز الثعلب يوما في ثياب الواعظينا”.. أفيخاي أدرعي لـ”دول الخليج”: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة

كتب وطن
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عاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، لارتداء عباءة الإسلام من جديد والاستشهاد بالآيات القرآنية والسنة النبوية لتبرير الانبطاحي لبعض الدول العربية مع وتوجيه دعوة لدول أخرى بهذا الشأن.

 

أفيخاي أردعي، وفي تغريدة له عبر تويتر رصدتها “وطن” اقتبس جملة من آية قرآنية تقول: “يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة”، داعياً من خلالها للتطبيع مع إسرائيل ورافعاً أعلام كل من والبحرين وإسرائيل.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردوا على دعوات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي والمطبعين العرب بالتذكير بالجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

 

الجدير ذكره، أنه وصل للولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل غداً الثلاثاء.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق تطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فيما أعلن الجمعة الماضية التوصل لذات الاتفاق بين المنامة وتل أبيب.

 

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