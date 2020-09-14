“برز الثعلب يوما في ثياب الواعظينا”.. أفيخاي أدرعي لـ”دول الخليج”: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة

عاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، لارتداء عباءة الإسلام من جديد والاستشهاد بالآيات القرآنية والسنة النبوية لتبرير التطبيع الانبطاحي لبعض الدول العربية مع إسرائيل وتوجيه دعوة لدول أخرى بهذا الشأن.

أفيخاي أردعي، وفي تغريدة له عبر تويتر رصدتها “وطن” اقتبس جملة من آية قرآنية تقول: “يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة”، داعياً من خلالها للتطبيع مع إسرائيل ورافعاً أعلام كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردوا على دعوات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي والمطبعين العرب بالتذكير بالجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

مش لما تسلمو انتم احنا هنهزر انتو تعرفو حاجه عن السلم والسلام

فاكرين ده. هناخد حقه وهناخد ارضنا وطبع من طبع وخان من خان pic.twitter.com/KchbnOppVh — قلبظ افندي (@O0PqHYv84XnztNm) September 13, 2020

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النّاسِ عَداوَةً لِلَّذينَ آمَنُوا اليَهودَ وَالَّذينَ أَشرَكوا ) — عبدالله الصالح (@AlsalhAbdullah) September 13, 2020

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ — بدر مدن (البوب) (@badralbob) September 13, 2020

هذه الآية تخاطب المؤمنين وأنت لست منهم

إن كنت تريد آية تخاطبكم

أتأمرون الناس بالمعروف وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب

هذا الطفل محمد الدرة ماذنبه قتلتموه بدم بارد pic.twitter.com/paaqfcOXvw — محمودبشير (@FreemmMahmoud) September 13, 2020

ولا تتبعوا خطوات الشيطان تعني لانتبعكم ابو جهل ما كملت الايه — صياد الخون وفاضح العملاء (@BassamAlbaloul5) September 13, 2020

Replying to

انما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم pic.twitter.com/5blTXlZ4Nk — عبد الكريم قهرمان (@Abdulkerimkahr) September 13, 2020

الجدير ذكره، أنه وصل للولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل غداً الثلاثاء.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق تطبيع بين الإمارات وإسرائيل، فيما أعلن الجمعة الماضية التوصل لذات الاتفاق بين المنامة وتل أبيب.

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