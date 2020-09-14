بلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بتهمة ترهيب ابنتهما في أحد الفيديوهات بغرض الربح
بلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بتهمة ترهيب ابنتهما في أحد الفيديوهات بغرض الربح
حياتنا

اليوتيوبر أحمد حسن المتاجر بجسد زوجته زينب “برضاها” وابنتهما لأجل الدولارات في ورطة!

كتب وطن
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أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة في عن انه قام باتخاذ إجراء قانوني عاجل ضد “اليوتيوبر” المصري المعروف وزوجته، بعد مقطع فيديو نشروه استغلوا فيه ابنتهما الصغيرة من أجل جني مشاهدات ومكاسب مادية.

ووفق ما رصدت وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي بخط نجدة الطفل بمصر الواقعة بعد أن تم تداولها بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرهما المقطع عبر قناتهما على موقع “يوتيوب” ظهرت خلاله الأم زوجة وهي واضعة ماسك أسود اللون علة وجهها ومغيرة لمعالم شكلها، مما أثار رعب طفلتهما الصغيرة، التي أخذت بالبكاء والنحيب، وأجهدها الحزن حتى نامت من كثر الخوف الذي تسببوه لها، وسط ضحكات وكهكهات من الوالد والوالدة.

ووفق ما صرحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أنه فور مشاهدة الفيديو، تم المباشرة بالإجراءات لفتح تحقيق قضائي في الواقعة، وقد تم التنسيق مع نيابة حلوان الكلية بإحالة البلاغ إلى نيابة البساتين الجزئية التي تباشر تحقيقاتها في هذا البلاغ والتي استمعت إلى أقوال الأخصائي الاجتماعي بخط نجدة الطفل بشأن هذا البلاغ.

وأشارت السنباطي إلى أنه يوجد بلاغ سابق ضدهما العام الماضي، لافتة إلى أنه تم طلب التحقيق في الوقائع السابقة بالإضافة إلى البلاغ الجديد وتوجيه تهمة الاتجار في البشر طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010 المعمول به في الدستور المصري.

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