“والله شيء بيجنن”.. “شاهد” ممرض أردني يفاجئ مواطنيه بفيديو صادم ويوثق ما حدث في منزل مصاب بكورونا

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بصورة واسعة مع مقطع فيديو أثار حفيظة المتابعين، يوثق حديث لأحد الأفراد العاملين في فرق التقصي الوبائي في وزارة الصحة الأردنية، حول ما وجدوه خلال ذهابهم لإحضار أحد المصابين الأردنيين بفيروس كورونا “كوفيد19”.

وقال الممرض الأردني في مقطع فيديو صوّره لنفسه ورصدته “وطن” وهو يرتدي كامل ملابس العزل من الفيروسات ما نصّه :” يا إخوان على القليلة مش واحد مصاب يروحوا عليه الناس يودعوه، يعني هو وين رايح على جهنم لتودعه ؟”

فرق التقصي الوبائي راحوا يأخذوا مصاب كورونا لاقيين عنده 30 واحد من قرايبه يودعوا فيه !#الاردن #حظر_شامل pic.twitter.com/X0CUMWDWzm — احمد الزعبي (@AhmadAl12429785) September 13, 2020

وتابع: “يعني أربعين خمسين واحد عنده نلاقي، على إيش يعني، يعني إحنا تعبنا وملينا، واحنا ما بنعوّل فقط على وعي المواطن، ولكن المواطن وعيه يزيد شوية، فوق 30 شخص فوق بعض نلاقي عند واحد مصاب، والله إشي بيجنن”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول معبرين عن انتقادهم وامتعاضهم الشديد من الاستهتار واللامبالاة التي يحملها كثير من الأردنيين في التعامل مع موضوع وباء كورونا “كوفيد19” مما يزيد من أعباء العمل لدى فرق التقصي الوبائي، ويتعب كاهل وزارة الصحة والمؤسسات العاملة بالدولة.

رايحين جاهة قبل ما يروح على جهنم الحمرا الي تاخده

والله زهقنا استهتار واستخفاف اشي بملل 💔 — أم زيد ジョアン (@JoanneNajjar) September 13, 2020

😱😱😱 يا ربي مش معقول !! — Alaa (@majel50) September 13, 2020

ويشار إلى أنه ومنذ بداية وباء كورونا “كوفيد19” لم تتعامل وزارة الصحة الأردنية بمبدأ مناعة القطيع الذي اتبعته عديد من بلدان العالم، ولا زالت تستمر بسياسة الحجر الصحي والحظر المنزلي.

وشهدت عديد من المحافظات الأردنية خلال شهور الوباء مراحل من الإغلاق الشامل والجزئي ومراحل أخرى من فك الحظر، وكل ذلك وفق المعطيات الصحية والوبائية التي تقع في كل منطقة في المملكة.

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