هذا مصير “الفلاح” المصري الذي عاشر ابنته معاشرة الأزواج بالإكراه حتى حملت منه!

كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل وتطورات جديدة بشأن الجريمة التي هزت مصر خلال الأيام الماضية، بعدما أقدم أب مجرم على معاشرة ابنته المطلقة معاشرة الأزواج بالإكراه حتى حملت منه.

وذكرت مواقع صحفية مصرية أن الجهات المختصة أجرت مواجهة بين الرجل الخمسيني المتهم باغتصاب ابنته، 21 سنة، ومعاشرتها كرهًا عدة مرات ما تسبب في حملها -في الشهر الثاني- بمنطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.

ومثل الأب، 56 سنة، مزارع، وابنته – الضحية – أمام جهات التحقيق، وشرحت الضحية تفاصيل تعرضها للتعدي من قبل والدها ومعاشرتها معاشرة الأزواج على مدار الأشهر الماضية، ما تسبب في حملها أثناء غياب أمها وشقيقها الأصغر.

وأضافت الفتاة أنها شرحت لشقيقها الذي أبلغ الشرطة، تفاصيل مع حدث معها.

وبمواجهة الأب بما جاء على لسان الفتاة، اعترف بأنه ارتكب الواقعة، وقال إنه كان يعاشرها كرهًا معاشرة الأزواج وعقب اكتشافه حملها، طلب منها أن تتخلص من الجنين، وفوجئ بعد يومين بالشرطة تلقي القبض عليه.

وعقب ذلك أصدرت جهات التحقيقات قرارًا بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وعرض الفتاة على الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة تمكنت من ضبط مزارع لاتهامه بمعاشرة ابنته معاشرة الأزواج بمنطقة الصف.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن الفتاة 21 سنة كانت متزوجة منذ قرابة عامين وانفصلت عن زوجها، منذ 3 أشهر، وفي أثناء وجودها في منزل والدها، دخل عليها غرفة النوم وعاشرها معاشرة الأزواج كرهًا، واستمر في تلك العلاقة، حتى تمكنت من الهروب منه وأبلغت الشرطة.

وأضافت التحريات والتحقيقات، أنه فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من المباحث إلى منزل الأب المتشبه فيه، وألقي القبض عليه.

وجرى اقتياد المتهم إلى مركز شرطة الصف، وبمناقشته اعترف بتفاصيل جريمته، وأنه عاشر ابنته معاشرة الأزواج عقب انفصالها عن زوجها على مدار الأشهر الماضية.

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