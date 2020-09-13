“لم أعد أحتمل”.. كويتي “عاق غلب الشيطان” بما فعله مع والدته فحركت الداخلية دورية شرطة لاعتقاله 

أطلقت مواطنة كويتية صرخة استغاثة غير مألوفة إلى عمليات الداخلية حين كشفت تعرضها للاعتداءات المتكررة والضرب من ابنها.

وقالت المرأة في بلاغها إلى عمليات الداخلية: “فاض الكيل ولم أعد اتحمل ما يصدر عن ابني من اعتداءات متكررة، ليست تلك واقعة الضرب الأولى ولكنه سبق له أن ضربني عدة مرات، أما والده فلا حول ولا قوة، فلم يعد يقوى على أن يسيطر عليه أو يتحكم في تصرفاته”.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية، تفاعلت الداخلية فوراً مع الأم المكلومة وأرسلت دورية مُسلحة إلى المنزل، وطلبت من الأم التوجه إلى المخفر لسرد تفاصيل ما يحدث معها.

وقالت الأم في التحقيق: “أنا مواطنة أعمل معلمة وابني البالغ من العمر 16 عاما للأسف دائم الاعتداء علي بالضرب ولم أعد اقوى على الاحتمال، وزوجي الذي يكبرني بـ 20 عاماً لم يعد يقوى على ابنه الفتى”.

وأرفقت الأم تقريراً طبياً في ملف اعتداء ابنها العاق عليها وجاء فيه “ادعاء اعتداء من الغير وكدمات وسحجات بالجسم ولا توجد كسور”.

وتم ضبط الشاب بأمر من المحقق، وإحالته إلى نيابة الأحداث كونه لم يبلغ السن القانونية بعد.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك