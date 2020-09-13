فعل فاضح في مقهى بدبي
فعل فاضح في مقهى بدبي
حياتنا

على ما يبدو أنّه فرحاً بالتطبيع مع إسرائيل .. فعل فاضح علني في أحد المقاهي بدبي!

كتب وطن
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ذكرت صحيفة إماراتية، أنّ شاباً أقدم على فعل علنيّ فاضح في أحد المقاهي بدبي.

وظهر الشاب في مقطع فيديو “فاضح ومسيء” وهو يرقص في أحد المقاهي بطريقة غير لائقة قبل إلقاء القبض عليه، كما تم ضبط الشخص الذي أقدم على تصوير المقطع ونشره .

وقالت صحيفة “البيان” الإماراتية إنه تم تمت مخالفة المقهى وإغلاقه بعد الفيديو الفاضح.

ويندرج الفيديو تحت بند “المسّ بالآداب العامة”، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم.

 

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